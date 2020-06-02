2020-06-02T13:49:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Когда в Свердловской области откроются кинотеатры: отвечает вице-премьер

Дмитрий Чернышенко рассказал, когда россияне смогут посетить синематограф
Олег ГАЛИМОВ
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билеты будут продавать на места так, чтобы между зрителями было не меньше метра, исключение — семьи, им можно сидеть вместебилеты будут продавать на места так, чтобы между зрителями было не меньше метра, исключение — семьи, им можно сидеть вместеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Стало известно, когда в России начнут открываться кинотеатры. По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, ограничения для синематографов начнут снимать во второй половине июля.

- Мы должны здесь обеспечить строжайшее соблюдение мер противовирусной безопасности, включая специальную плотность рассадки, использование индивидуальных средств защиты, дистанцирование, - заявил Дмитрий Чернышенко во время брифинга с другими членами правительства.

Среди требований Роспотребнадзора к кинотеатрам будут:

Использования масок и антисептиков;

Расстояние между зрителями не менее метра (исключение для семей);

Между сеансами должно быть не меньше получаса, чтобы можно было провести уборку и дезинфекцию;

Сеансы в разных залах должны начинаться с разницей 10–15 минут;

Зрителей в кинозал нужно будет пускать заранее, чтобы не создавать давку у входа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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