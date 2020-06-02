Рекорд за рекордом: в Свердловской области зафиксировано 292 новых случаев COVID-19

За последние сутки в Свердловской области подтвердились еще 292 случая коронавируса, из них 200 – в Екатеринбурге. Таким образом, число заболевших в регионе достигло 6024 человек. Кроме этого региональный оперштаб подтвердил еще две смерти от COVID-19, число смертей возросло до 31.

- В тяжелом состоянии находятся 56 пациентов, из них 28 человек — на аппаратах ИВЛ, - отмечают в оперштабе.

Выписано еще 173 человека. Всего уральские врачи вылечили 2510 пациентов. Добавим, что режим самоизоляции на Среднем Урале был продлен до 8 июня.

Динамика распространения коронавируса на УралеФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

ГОРОДА С КОРОНАВИРУСОМ

По состоянию на 2 июня, COVID-19 подтвержден у жителей Екатеринбурга, Артинского и Белоярского городских округов, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Асбеста, Березовского, Верх-Нейвинского, Заречного, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова, Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Первоуральска, Полевского, Ревды, Режа, Серова, Среднеуральска, Староуткинска, Сысертского, Тавдинского и Талицкого городских округов.