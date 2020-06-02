2020-06-02T10:53:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Рекорд за рекордом: в Свердловской области зафиксировано 292 новых случаев COVID-19

Таким образом, число заболевших в регионе достигло 6024
Олег ГАЛИМОВ
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В тяжелом состоянии находятся 56 пациентов, из них 28 человек на аппаратах ИВЛ. За время пандемии выздоровели 2510 пациентов.В тяжелом состоянии находятся 56 пациентов, из них 28 человек на аппаратах ИВЛ. За время пандемии выздоровели 2510 пациентов.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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За последние сутки в Свердловской области подтвердились еще 292 случая коронавируса, из них 200 – в Екатеринбурге. Таким образом, число заболевших в регионе достигло 6024 человек. Кроме этого региональный оперштаб подтвердил еще две смерти от COVID-19, число смертей возросло до 31.

- В тяжелом состоянии находятся 56 пациентов, из них 28 человек — на аппаратах ИВЛ, - отмечают в оперштабе.

Выписано еще 173 человека. Всего уральские врачи вылечили 2510 пациентов. Добавим, что режим самоизоляции на Среднем Урале был продлен до 8 июня.

Динамика распространения коронавируса на Урале Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Динамика распространения коронавируса на УралеФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

ГОРОДА С КОРОНАВИРУСОМ

По состоянию на 2 июня, COVID-19 подтвержден у жителей Екатеринбурга, Артинского и Белоярского городских округов, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Асбеста, Березовского, Верх-Нейвинского, Заречного, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова, Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Первоуральска, Полевского, Ревды, Режа, Серова, Среднеуральска, Староуткинска, Сысертского, Тавдинского и Талицкого городских округов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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