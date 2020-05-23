Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области, последние новости на 23 мая 2020 года: летний отдых для детей и продление ограничений
ТРЕВОЖНАЯ СТАТИСТИКА ПО РЕГИОНУ
За последние сутки в Екатеринбурге и Свердловской области выявлено 135 уральцев, заразившихся коронавирусом. Общее число заболевших COVID-19 с начала пандемии на Среднем Урале достигло 3 443 человека. Большая часть из них – из Екатеринбурга.
За последние сутки в больницы попали пациенты из уральской столицы, а также Нижнего Тагила, Первоуральска, Нижних Серег, Верхней Пышмы, Богдановича, Дегтярска, Среднеуральска, Асбеста, Артемовского, Артинского, Бисерстского, Сысертского и Талицкого городских округов, из Кушвы, Новой Ляли, Краснотурьинска, Красноуфимска, Ирбита, Верхнего Дуброво, Камышловского района и Камышлова, Березовского.
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Сейчас состояние 11 пациентов оценивается как тяжелое, 94 пациента находятся в состоянии средней тяжести, остальные чувствуют себя удовлетворительно. С начала февраля уральским медикам удалось полностью вылечить 1 063 человека. Такие данные приводит региональный оперативный штаб.
Динамика распространения коронавируса в регионеФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА
ЕЩЕ НЕДЕЛЯ ДОМА
Несмотря на то, что в Екатеринбурге и Свердловской области уже работает достаточно много организаций, губернатор региона Евгений Куйвашев принял решение продлить ограничительные меры еще на неделю до 1 июня.
Точно не будут работать развлекательные, спортивные и культурные учреждения. Глава региона обосновал свое решение тем, что данные от областного Роспотребнадзора пока не позволяют вернуться к нормальной жизни. По словам Куйвашева, с его позицией согласны и врачи, с которыми он консультировался.
Так, на Среднем Урале растет число летальных исходов, связанных с коронавирусом. Кстати, на этой неделе учебный год завершился для первоклассников, а на следующей – для всех остальных школьников. Домашние задания для учеников школ сейчас носят рекомендательный характер.
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Болеют и медики – число врачей, заразившихся коронавирусом в Свердловской области составляет 8% от общего числа зараженных граждан. Объясняется это тем, что медики находятся в группе риска из-за тесного контакта с больными.
ДЕТСКИЙ ОТДЫХ ПО ГРАФИКУ
Несмотря на пандемию коронавируса, в Свердловской области полным ходом идет подготовка к летней оздоровительной кампании для детей. Хотя окончательное решение по этому вопросу будет принято за несколько дней до открытия первой смены.
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Предварительно, загородный лагеря откроют для детей 15 июня, здесь будут соблюдаться все меры предосторожности. Места для отдыха будут напоминать обсерваторы, сотрудники на время смены будут там проживать постоянно, здесь персонал и отдыхающих будут постоянно обследовать врачи. Выход за территорию будет ограничен.
Лагеря при школах планируют открыть в 2020 году только в июле. В первых числах лета по всей стране откроются санатории. Клиенты должны будут перед заездом получить специальные справки, доказывающие отсутствие коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU
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