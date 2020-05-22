22 Май 2020 2020-05-22T19:06:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Среди всех заболевших COVID-19 в Свердловской области почти 8% составляют врачи. Информацию об этом «КП- Екатеринбург» подтвердили в региональном оперштабе.

- По данным, предоставленным в оперштаб, медработников в общей структуре заболевания 7,7%, - рассказали в оперштабе.

Медики находятся в группе риска из-за близкого общения с зараженными коронавирусом, поэтому тесты им делают еженедельно. Напомним, больше двух недель назад – 6 мая, мы писали о 9% заразившихся коронавирусом врачей от общего числа заболевших на Среднем Урале. Тогда стало известно, о том, что COVID-19 подтвердился у 124 медработников.

Но и общее количество заболевших на тот момент в регионе было меньше. Всего на 6 мая было зарегистрировано 1 353 заболевших. Сегодня в Свердловской области подтверждено 3 443 случая коронавирусной инфекцией. У 135 человек COVID-19 подтвердился сегодня.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале на 22 мая 2020 годаФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU