Когда в Екатеринбурге и Свердловской области откроют детские лагеря: отвечает вице-губернатор

22 Май 2020 2020-05-22T15:47:04+03:00

Окончательное решение будет принято за несколько дней до условной даты открытия лагерей Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Окончательное решение будет принято за несколько дней до условной даты

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Подготовка к летней оздоровительный кампании в Свердловской области и Екатеринбурге идет полным ходом – даже несмотря на коронавирус и самоизоляцию. Сегодня во время брифинга с журналистами вице-губернатор региона Павел Креков назвал примерную дату открытия детских лагерей – как загородных, так и пришкольных – и санаториев.

- Сейчас мы активно готовимся к началу кампании. Скажу сразу, что окончательное решение будет принято за несколько дней до условной даты, в зависимости от эпидситуации, - объяснил вице-губернатор.

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Итак, летние загородные лагеря планируется, предварительно, открывать с 15 июня. Но при строжайшем соблюдении всех мер безопасности. Лагеря будут работать как, своего рода, обсервационный объект. Все сотрудники будут там же жить, всех обследуют медики. Выход за территорию будет запрещен. Но, по сути, это будут все те же загородные лагеря – с развлекательными, но несмассовыми мероприятиями.

Пришкольные летние лагеря планируется открывать в июле. Но это тоже будет зависеть от эпидситуации. Меры предосторожности – точно такие же.

Санатории будут открыты по всей России решением Правительства РФ. Обсуждение этого вопроса назначено на первые числа июня. У всех заезжающих на отдых должны будут быть с собой специальные справки, которые бы показывали отсутствие COVID-19.

Кстати, чуть ранее санврачи назвали основные условия, при которых лагеря могут открыться. Их можно почитать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU