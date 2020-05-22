Стало известно, до какого числа продлили режим самоизоляции в Екатеринбурге и Свердловской области

Похоже, что 25 мая торгово-развлекательные центры в Свердловской области не откроются. И рестораны тоже, и кафе, и кинотеатры... Дело в том, что 22 мая, губернатор Евгений Куйвашев в своем Instagram объявил о продлении ограничительных мер из-за коронавируса в регионе.

- Я принял решение продлить все ограничительные меры еще на неделю — пока до 1 июня, - говорит губернатор Евгений Куйвашев. - Данные Роспотребнадзора и министерства здравоохранения говорят о том, что пока нет возможности ослаблять режим, врачи, с которыми я разговаривал отдельно, поддерживают эту позицию.

Маски по-прежнему - главный аксессуар на улице. По крайней мере до 1 июня.Фото: Алексей БУЛАТОВ

В начале недели ожидалось, что режим ограничений завершится в регионе 18 мая. Однако из-за вспышки коронавируса на складе сети магазинов «Красное и Белое» этот режим был продлен до 25 числа. В этот раз причиной продления стал разгул болезни в Железнодорожном районе Екатеринбурга. По словам главы региона, этот район стал «настоящим очагом распространения коронавируса».

- Только в одном из домов официально зафиксировано 45 случаев COVID-19, среди них 15 заразившихся детей, - отмечает Евгений Куйвашев. - Всего с начала мая 349 жителей района получили положительные результаты тестов на коронавирус. В это количество входят также и 57 сотрудников склада «Красное и белое», которые живут в этом районе. Всего на складе зафиксировано уже более 150 случаев заражения.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале на 22 мая 2020 годаФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Также глава региона добавил, что ситуация с ОРВИ и пневмониями в Железнодорожном районе также хуже, чем в целом по городу. С начала мая здесь было зафиксировано 74 пневмонии и 1780 случаев ОРВИ.

- По моему поручению региональный штаб по борьбе с распространением коронавируса займется ситуацией в Железнодорожном районе отдельно, - добавил глава региона. - Видимо, на ситуацию на этой территории повлияло в том числе большое количество общежитий, где людям трудно снизить количество контактов друг с другом. Контроль за происходящим в этом районе будет усилен и со стороны полиции.

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