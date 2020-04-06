«Родные за меня переживают»: врач 40-й горбольницы Екатеринбурга о борьбе с коронавирусом

Врачи городской больницы №40 Екатеринбурга уже вторую неделю ведут борьбу за пациентов с коронавирусом. В нашем регионе таких 44 человека, из них 22 уже пошли на поправку (по данным на 6 апреля). В каких условиях работают уральские медики, хватает ли им защитных средств, и на что приходится идти, чтобы не принести инфекцию домой, «Комсомолке» рассказал один из врачей первого инфекционного отделения 40-й горбольницы Всеволод Каменин.

Всех пациентов с подтвердившимся коронавирусом в Свердловской области госпитализируют в 40-ю горбольницу Екатеринбурга. Фото: Городская клиническая больница №40

ЗАЩИТНЫЕ КОСТЮМЫ, КАК У ПУТИНА

- Всеволод Игоревич, 40-ая больница как-то готовилась к тому, что коронавирус может дойти до Екатеринбурга? Или меры начали принимать, только когда выявили заболевших в Москве?

- Начали готовиться, как только стали поступать новости из Китая и Италии о том, что у них все достаточно бурно развивается. Больница тогда стала закупать средства индивидуальной защиты и расходные материалы. Благодаря этому мы оказались более или менее готовы.

- Ну вот, день, когда коронавирус добрался до Свердловской области… О чем в тот момент вы, как врач, подумали?

- Подумал, что теперь все зависит от того, насколько быстро мы начнем изолировать больных. Эффективные меры не дали бы такой вспышки, какая произошла в Китае или Италии.

- Как изменилась ваша работа после того момента, как до нас добрался коронавирус?

- Раньше наш инфекционный корпус лечил практически все инфекционные заболевания в городе - и у взрослых, и у детей. Но как только появились первые пациенты с коронавирусом, наш корпус перепрофилировали. Больных с обычными инфекционными заболеваниями мы развели по другим корпусам и больницам, а сами стали лечить только тех, у кого коронавирус. Раньше могли обойтись маской, перчатками и шапочкой, а сейчас с каждым пациентом контактируем исключительно в защитных костюмах.

- Этот костюм что-то вроде скафандра?

- Они разные бывают. У нас в отделении два типа. Один представляет из себя полностью цельный комбинезон. Вы, наверное, видели фотографию Владимира Путина в костюме (во время визита президента в больницу в Коммунарке, - Ред.)?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/768615" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин в костюме химзащиты осматривает больницу в Коммунарке.Президент России Владимир Путин во вторник встретился с персоналом инфекционной больницы, специально выделенной в Коммунарке для людей с подозрением на COVID-19, и осмотрел помещения в защитном костюме.

- Желтом...

- Да-да! Вот, у нас есть подобные костюмы, которые закрывают все тело от ног до макушки. Дополнительно на них надевается еще респиратор и очки. На руки две пары перчаток, а на ноги специальные бахилы изолирующие. Второй тип - это составной защитный костюм. Там брюки специальные, пижама, сверху надевается халат, а на голову шлем, респиратор и очки.

- А вы в каком работаете?

- Ношу и такие, и такие. Их запасы в больнице постоянно пополняются. Что пришлют, то и надеваем. Они ведь одноразовые - утилизируются сразу после работы. Поначалу нам больница купила костюмы составные. Сейчас получили те, которые цельные, как комбинезоны. И те, и те изолирующие. И в тех, и в других работаем. В них не так комфортно, как просто в халате. Но такие условия работы. Признаться, больше 3-4 часов в них работать сложно.

Китайские врачи после многочасовых дежурств в защитных масках.

- А сколько всего вы в них работаете сейчас?

- Сейчас ситуация в городе под контролем и пациентов не так много, как могло бы быть, если бы мы вовремя не предприняли меры. Поэтому в среднем мы работаем в них до двух-трех часов. Этого времени хватает, чтобы поработать с каждым пациентом, при этом обработать еще костюм, чтобы на нем не переносить возбудителей. Не могу сказать, что было бы, если бы пациентов стало в десять раз больше. Тогда, возможно, нам пришлось бы работать дольше в них.

- Врачи из Италии и Китая недавно устроили флэшмоб - делились фотографиями лиц с мозолями, которые им после долгого ношения оставили защитные очки и маски. У наших врачей такие мозоли тоже есть?

- Это не мозоли, это скорее просто отпечатки. Да, они остаются. Костюм защитный ведь очень плотно прилегает к телу в некоторых местах. Скажем, защитные очки все равно на лицо давят. Там остаются пятна. Могут и кровоподтеки появиться.

ПРОВЕРЯЮТ РАЗ В 7-10 ДНЕЙ

- Как вы отреагировали на новость о том, что коронавирусом заболел главный врач больницы в Коммунарке?

- Мы с коллегами не сказать, чтобы сильно испугались. Вы же сами понимаете, что заболеть можно не только в больнице, но и просто на улице - в магазине или аптеке. Ничего такого экстраординарного в том, что врач заболел коронавирусом нет. В том же Китае или Италии там ведь тоже медработников достаточно много заболело. Это закономерно.

- Что говорят по этому поводу ваши близкие?

- Беспокоятся, спрашивают, не заболел ли я. Постоянно интересуются, как мы защищаемся от инфекции. Но панических настроений у нас нет. Мы делаем все возможное, чтобы не заразиться.

- Домой вас отпускают или все время надо быть в больнице?

- Да, нас отпускают. Мы работаем в штатном режиме. Только больше времени тратим на подготовку и санитарную обработку.

В таких защитных костюмах сейчас уральские медики работают не дольше трех часов. Фото: Городская клиническая больница №40

- А вас часто проверяют на коронавирус?

- Мазок берут раз в 7-10 дней. Причем не только у врачей, но и у всего медицинского персонала тоже. Среди нас пока больных не выявлено.

ВХОД В ПАЛАТУ С УЛИЦЫ

- Как вообще выглядит ваш рабочий день сейчас?

- У нас больница разделена на «чистую зону», куда больные с коронавирусом не попадают, и так называемую «грязную зону», где они лежат. На работу я прихожу в «чистую зону». Захожу в санпропускник, переодеваюсь в обычную медицинскую одежду - костюм, халат. Надеваю маску. Для «чистой зоны» этого достаточно. А вот, чтобы войти в «грязную зону» нужно надевать уже защитный костюм.

- Что там в «грязной зоне»? Как выглядит палата, в которой находятся люди с коронавирусом в 40-й больнице?

- Это такой изолированный бокс. У него отдельный вход с улицы. То есть пациента привозят на «скорой» и он сразу же заводится в бокс, минуя коридоры и не контактируя ни с кем в больнице. Сама палата - помещение, в котором есть все необходимое для жизни. Кровать, тумбочка, стол, стулья... У пациента есть отдельный санузел - ванна и туалет. Он из палаты не выходит.

- Даже телевизор есть?

- К сожалению, в большинстве палат их нет. В первую очередь пациент должен думать о выздоровлении, а не о приятном времяпрепровождении.

- Сколько человек может находиться в одном боксе?

- Мы стараемся, чтобы по одному человеку в палате было. Но есть ведь и семейные случаи, когда сразу два человека из одной семьи заболевают. Тогда мы их соединяем, потому что друг для друга они не заразны.

- А если человек идет на поправку, не грозит ли ему повторное заражение, если рядом с ним в палате находится тот, в ком коронавирус еще активен?

- Если человек переболел коронавирусной инфекцией, у него формируется иммунитет. Пока не могу сказать, насколько этот иммунитет стойкий - мы ведь только столкнулись с инфекцией. Но есть основания полагать, что около одного сезона переболевший будет устойчив к коронавирусной инфекции.

Всеволод Каменин - один из тех врачей Екатеринбурга, кто каждый день лечит пациентов с коронавирусом. Фото: Городская клиническая больница №40

- Вы к пациентам тоже с улицы заходите?

- Нет, боксы изолированы друг от друга, но они все равно имеют еще один выход в коридор. Врач заходит к пациентам со стороны коридора. Он надевает защитный костюм, идет по коридору, заходит в нужную палату, работает с пациентом. После этого выходит из палаты и проходит дезинфекцию. Там между палатой и коридором есть такой предбоксник. В нем нас распылитель опрыскивает дезинфицирующим средством. Потом мы еще протираем специальным средством руки, стетоскопы, и снова становимся незаразными.

СОСТОЯНИЕ БОЛЬНЫХ УЛУЧШАЕТСЯ ЧЕРЕЗ ДВЕ НЕДЕЛИ

- Говорят, что COVID-19 станет таким же сезонным, как грипп. Но он ведь страшнее гриппа? Получается каждую весну теперь будете работать в таком авральном режиме?

- Если в природе мутирует какой-то вирус, то, определенная часть населения должна переболеть им, чтобы он не смог так широко распространяться. Пока этого не случится, мы будем работать также. Потом со временем имунная прослойка нарастет среди людей и это дело немного угаснет. Как в Китае сейчас происходит. Они локализовали вспышку, больных пролечили, не дали распространиться инфекции в другие регионы Китая и у них выздоровели уже практически все больные. Может быть, в дальнейшем коронавирус будет, как обычная ОРВИ. А может, и дальше придется такие же ограничения вводить. Тут нельзя однозначно сказать.

Новость о том, что главный врач больницы в Коммунарке заболел, не напугала уральских медиков. Фото: Городская клиническая больница №40

- Какие люди в группе риска?

- И пожилые люди, потому что с возрастом имунная система ослабляется, и люди с хроническими заболеваниями, особенно с болезнями легочной и сердечно-сосудистой систем. У них болезнь может тяжело развиваться.

- Правильно ли мы понимаем, что умирают люди не от самого коронавируса, а от пневмонии, к которой он приводит?

- Не могу сказать конкретно, от чего они умирают. Но у нас в городе, к счастью, пока никто не умер. У нас есть больные, которые тоже имеют пневмонию на фоне коронавирусной инфекции, но они поправляются.

- А кого среди пациентов 40-й больницы с коронавирусом больше? Молодежи или людей старшего поколения? У кого болезнь тяжелее протекает?

- У нас есть пациенты как среднего возраста, так и пожилые. Среди пациентов старше 65 лет есть те, кто болеют легко. А среди тех, кто младше 65 и у кого нет никаких хронических заболеваний, есть те, кто переносит болезнь в средней и тяжелой форме. Но, конечно же, чаще всего тяжелая форма бывает у лиц пожилого возраста.

Вся «бумажная» работа у врачей, лечащих пациентов с коронавирусом, происходит в «чистой зоне» больницы, где специальные защитные костюмы не нужны. Фото: Городская клиническая больница №40

- Тяжелое состояние при коронавирусе, что это значит? Насколько известно даже при тяжелом состоянии пациента не всегда подключают к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ)?

- Это так. Тяжелое состояние может быть связано не только с дыхательной недостаточностью, для лечения которой и требуется ИВЛ. Это может быть и лихорадка высокая, и интоксикация, и достаточно большое поражение бронхо-легочной системы, для которой не нужна ИВЛ. Люди могут тяжело болеть, но не нуждаться в интенсивной терапии.

- Если температура у человека с коронавирусом поднимается под 40 градусов, то это уже тяжелое состояние?

- Надо смотреть в сумме. Как себя чувствует пациент, какой пульс, частота дыхания? Насколько хорошо он сам дышит? Насколько ему хватает кислорода? Сама по себе температура - не показатель.

- Как быстро болезнь переходит из легкой в тяжелую форму?

- Обычно через 6-8 дней после начала симптомов. То есть, человек начинает болеть с соплями, с кашлем, с температурой и примерно через неделю его состояние ухудшается.

- А улучшается оно насколько быстро? В Свердловской области выписали уже 22 человека.

- Большинство из тех, кого мы выписали, переносили заболевание в легкой форме. Две недели они болеют, и потом их состояние начинает улучшаться. По поводу тех, у кого состояние более тяжелое пока сказать сложно.

ЗАЧЕМ ПРИ БОРЬБЕ С ВИРУСОМ ПОДАВЛЯТЬ ИММУНИТЕТ

- Для чего нужны аппараты ИВЛ?

- Коронавирусная инфекция сильнее всего поражает дыхательную систему. У тех, кто тяжело болеет, развиваются осложнения в виде пневмонии. Если пациент дышит самостоятельно, но ему не хватает кислорода, то достаточно просто увеличить концентрацию кислорода во вдыхаемом человеком воздухе. А если человек и дышать самостоятельно не может, то дышит за него аппарат ИВЛ.

- Обычный грипп вообще часто приводит к пневмонии? Ее может вызвать что-то кроме вируса?

- Может. На самом деле большинство пневмоний, которыми болеют люди - бактериальные. Возбудителей очень много в окружающей среде и даже на слизистой носоглотки. Коронавирусная пневмония - один частный случай, потому что вирусов, которые могут ее вызывать, тоже очень много. Большинство людей, которые переносят пневмонию, выздоравливают. Но есть и те, кто не выздоравливает.

У каждой палаты для пациентов с коронавирусом есть отдельный вход с улицы, чтобы заболевшие люди попадали в них, минуя коридоры больницы. Фото: Городская клиническая больница №40

- Если лекарства от коронавируса еще не существуют, не лучше ли человеку просто переболеть дома, избегая контактов с другими людьми?

- Насчет переболеть дома - нет. Любой человек это источник инфекции. Если он живет не один, то он заразит своих близких. Это неизбежно. Во-вторых, система вентиляции в домах общая. Гарантии, что он не заразит еще и соседей тоже нет. В любом случае мы стараемся изолировать пациента, чтобы он вообще ни с кем не контактировал. Мы стараемся госпитализировать всех больных новой коронавирусной инфекцией, для их изоляции и всестороннего обследования. Находясь под пристальным вниманием врачей, пациент имеет меньше рисков перенести заболевание в тяжелой форме. А в случае ухудшения его состояния, помощь будет оказана немедленно.

- А врачи какую помощь ему смогут оказать тогда?

- Да вы правы, достоверно эффективного лекарства от коронавирусной инфекции не найдено, но существует ряд исследований, которые предполагают, что некоторые средства могут помочь. Это и противовирусные препараты, и препарат, который подавляет имунный ответ.

- Зачем подавлять иммунитет в организме, когда речь идет о борьбе с вирусом?

- Дело в том, что у некоторых пациентов развивается слишком сильный имунный ответ на вирус. То есть они болеют тяжело не потому, что вирус повреждает организм, а потому что имунная система слишком активно с ним борется. Но насколько мне известно, у нас пока не было пациентов, которые нуждались бы в такой терапии. Мы пока лечим противовирусными средствами, плюс даем антибиотики для того, чтобы к имеющейся инфекции не присоединилась еще вторая или третья.

- А уральскую разработку «Триазаверин» тоже даете? Пару месяцев назад его хотели испытать в борьбе с коронавирусом в Китае.

- Да, даем. Имеющиеся научные данные говорят о том, что препарат подавляет репликацию (размножение, - Ред.) вируса в организме.

- Помогает?

- Мы пока накапливаем опыт. Лечим пациентов. Смотрим, как на них действуют средства, какие более эффективно, какие менее.

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