«Сухой закон вводить поздно, все уже затарились»: как отразился режим самоизоляции на продажах спиртного в Екатеринбурге

Режим самоизоляции на Среднем Урале продлен до 20 апреля, а значит, нас ждет еще две недели нежданного отдыха. Пока большая часть предприятий вынуждены простаивать, алкомаркеты продолжают работать наравне с продуктовыми магазинами. Но на днях мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что будь его воля, он бы ввел в городе сухой закон.

Пока на этот счет новых установок от губернатора не поступало, но многие могли испугаться повторения водочного бунта 1989 года и побежать сметать полки в отделах спиртного. Корреспонденты «КП» прошлись по продуктовым магазинам и алкомаркетам уральской столицы и проверили, изменилась ли обстановка.

«СТАЛИ БОЛЬШЕ ПИТЬ ОТ БЕЗДЕЛЬЯ»

Выходя на улицу первое, что бросается в глаза – большое количество людей и машин. Еще на прошлой неделе город был словно вымерший, но видимо многие отнеслись к пандемии коронавируса по принципу «посидели дома и хватит». Средь бела дня в магазинах народу не много. А в алкомаркетах разве что те, кто продолжает «отдыхать» после бурной ночи.

Первой на нашем пути стала «Пятерочка»: почти все вина продаются со скидкой, а вот на напитки покрепче ценник заметно выше, чем в алкомаркетах. Пообщаться с местным руководством, к сожалению, не удалось. Директор магазина отфутболил нас за комментарием в головной офис в Москве.

Идем вниз по Первомайской и натыкаемся на одном пяточке на две точки «Красное и Белое» и окруженный ими «Бристоль». В последнем кассир оказался весьма разговорчивым и без проблем рассказал о последних изменениях.

Несмотря на желание мэра ввести сухой закон в алкомаркетах по-прежнему можно купить любое спиртноеФото: Алексей БУЛАТОВ

- Цены выросли почти на все. Но это не из-за режима самоизоляции или коронавируса. Во всем виноват обвал рубля. Правда, спрос от этого не изменился, - пояснил кассир.

В соседнем конкурирующем магазине ответили кратко:

- Покупателей заметно прибавилось. Неудивительно, стали больше пить от безделья, - с улыбкой ответила кассир.

В конце улицы замечаем вывеску «Магнита» и бежим туда. К слову, этот супермаркет оказался одним из немногих, где уже установили пластиковые защитные экраны для кассиров. Управляющая залом женщина в спокойной манере рассказала, как менялись предпочтения покупателей за последние недели.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/771270" frameborder="0"></iframe> Как коронавирус повлиял на продажу спиртного в Екатеринбурге.Алексей БУЛАТОВ

- Сначала все сметали крупы и туалетную бумагу. Боялись дефицита. С алкоголем такого не было, у нас небольшой магазин. Знаю, что спрос в гипермаркетах резко возрастал. А здесь в основном семейные люди и пенсионеры закупаются. Сейчас у нас одна установка – забивать прилавки до отвала, чтобы люди видели, что всего хватает в магазине.

ДЕШЕВЫЕ ПРОДУКТЫ – ВАЖНЕЕ СПИРТНОГО

По словам президента сети супермаркетов «Елисей» Александра Оглобина, когда пандемия коронавируса добралась до Урала, спрос на алкогольную продукцию вырос на 20-30%.

- По-моему мнению, вводить сухой закон уже поздно и бесполезно – все уже затарились. Но спрос пропал еще до введения режима самоизоляции в регионе. Ориентируясь на опыт Европы и Запада, стоит ожидать, что в ближайшее время товарооборот, в том числе и по алкоголю, будет снижен.

- А с чем это связано?

- Давайте будем откровенны. Далеко не весь бизнес способен платить зарплату сотрудникам в месяц простоя. Большинство людей отправили отдыхать без содержания. Кто-то тратит накопления, другие выживают за счет друзей и родственников. Народ думает не о выпивке, а о том, как выжить и купить минимальный набор дешевых продуктов.

Найти скидки на крепкие напитки в обычных продуктовых оказалось сложнее, чем в алкомаркетахФото: Алексей БУЛАТОВ

Мы также обращались за комментарием в межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Уральскому федеральному округу, но на звонки журналистов ответа не последовало.