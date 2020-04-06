2020-04-06T14:50:17+03:00
Общество

Съездить на дачу - 500 рублей, в больницу - 15 тысяч: жителей Свердловской области начали штрафовать за нарушение карантина

Жителям Ирбита вручили постановление Роспотребнадзора о самоизоляции на 14 дней, однако они решили его проигнорировать
Мария Трапезникова
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Сразу трех уральцев оштрафовали за нарушение карантинаСразу трех уральцев оштрафовали за нарушение карантинаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ирбите за последние полторы недели оштрафовали сразу трех человек, которые нарушили карантин. Все трое уральцев были отправлены домой на две недели. У каждого из них на руках было постановление от Роспотребнадзора о самоизоляции на 14 дней. Такой документ выдается тем, кто недавно вернулся из-за границы или контактировал с уже зараженными коронавирусом людьми.

Первый случай произошел 27 марта. 50-летний мужчина, отправленный на карантин, решил отправиться на дачу, чем и нарушил режим. Второй – несколькими днями позже, 29 марта: женщина 43 лет отказалась пройти обязательный медосмотр.

- В обоих случаях судом была признана вина граждан в совершении административного правонарушения, обоим назначен штраф в размере 550 рублей каждому, - рассказали в пресс-группе ГУ МВД России по Свердловской области.

Третий случай произошел 3 апреля – через два дня после того, как Правительство РФ ужесточило наказание за нарушение режима карантина и увеличило размер штрафов за несоблюдение санитарно-эпидемиологических мер.

50-летний житель Ирбита, получив на руки предписание Роспотребнадзора о режиме самоизоляции, решил пойти в горбольницу. Его поймали и выписали за это административный штраф в размере 15 тысяч рублей.

Напомним, что на сегодняшний день в Свердловской области официально зарегистрировано 44 случая заражения коронавирусом. состояние четверых пациентов врачи оценивают как тяжелое, еще семерых – средней тяжести. Остальные больные чувствуют себя хорошо. Кстати, из 44 пациентов 22 уже полностью выздоровели и были отпущены домой.

Но, вместе с тем, в регионе введен режим самоизоляции до 20 апреля. Выходить из дома можно только в крайних случаях: чтобы выбросить мусор, чтобы выгулять у дома собаку (не дальше 100 метров), чтобы сходить до ближайшего магазина, и чтобы, в случае необходимости, отправиться на работу. Список предприятий, которым можно работать во время карантина, мы публиковали здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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