2020-04-05T11:48:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Губернатор расширил список фирм, которым разрешили работать в Екатеринбурге и Свердловской области

В перечень товаров, которые можно продавать, попали автозапчасти и линзы
Лев ИСТОМИН
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Губернатор откликнулся на многочисленные просьбы уральцевГубернатор откликнулся на многочисленные просьбы уральцевФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге и Свердловской области в период самоизоляции, который действует до 20 апреля, расширили перечень фирм, которым разрешили работать, и товаров первой необходимости.

Такое решение принял 5 апреля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

- Проанализировав ситуацию, я принял решение расширить список организаций, которым разрешена работа, чтобы, в частности, не возникало никаких сбоев в поставках жизненно важных товаров, - написал Евгений Куйвашев в Instagram.

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Теперь наравне с продуктовыми магазинами, аптеками и магазинам с товарами первой необходимости, могут работать точки по торговле автозапчастями, товарами для тушения пожаров, электрикой и кабельной продукцией, компьютерными товарами и программным обеспечением, телефонами, сантехников, очками и линзами.

Также могут работать организации, которые занимаются ремонтом и обслуживанием автомобилей, ремонтом электроники и бытовой техники, ритуальными услугами, клинингом, такси, химчистки и прачечные, а также ветеринарные клиники.

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Также могут полноценно работать охранные фирмы, нотариусы, транспортные компании, службы доставки интернет-магазинов, строительные организации.

При этом, губернатор Свердловской области попросил уральцев не злоупотреблять послаблениями, и не выходить из дома без лишней надобности.

Ранее глава региона подробно ответил на вопросы своих подписчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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