Будут ли штрафовать за выход из дома во время карантина и что делать, если пришла повестка: отвечает губернатор Куйвашев

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продолжает отвечать на самые волнующие вопросы уральцев, связанные с введением на территории региона карантина. Очередную серию он опубликовал, как и прежде, на своей странице в Instagram.

«В сложившейся ситуации, когда все магазины закрыты, нужно собирать сумку в родильный дом (нужны пеленки, распашонки). Как быть? Где купить?»

- Продажа таких вещей не приостанавливалась. Мы утвердили перечень товаров первой необходимости, которых не коснулись ограничения. В него, конечно, вошла и продукция для новорожденных, - объяснил губернатор. - В отношении товаров, которых нет в магазинах, можно воспользоваться сервисами интернет-доставки.

«Можете ли пояснить, шиномонтажная мастерская относится к организациям, выполняющим неотложные ремонтные работы? Разрешена эта деятельность?»

- Если ваша организация занимается обслуживанием и ремонтом машин Березовской больницы и «Уральских электрических сетей», вы, безусловно, можете и должны продолжать работу. Деятельность же тех, кто сотрудничает с частными клиентами и предприятиями, не входящими в список жизнеобеспечивающих, по-прежнему приостановлена. Вообще хотел бы предостеречь предпринимателей от попыток найти неоправданные лазейки для возобновления работы. Я всё понимаю: да, нелегко; да, каждый день простоя — это убытки. Но специалисты Роспотребнадзора внимательно следят за исполнением предписания. Штрафы большие. В итоге такие «шалости» могут дорого обойтись.

«Можете написать подробнее по штрафам? Если я работаю дома удаленно и вышла на улицу, то буду оштрафована?»

- Вы, конечно, можете выходить из дома: чтобы купить продукты в ближайшем магазине, сходить в аптеку, вынести мусор или выгулять домашнего питомца. Понятно, что кому-то нужно помочь пожилым родственникам, что тоже требует выхода. Но я прошу вас и всех жителей региона максимально придерживаться режима самоизоляции и покидать дом только для таких неотложных дел. Я надеюсь, что до штрафов дело не дойдет. Исключение здесь составляют случаи, когда человек нарушает предписания санврачей об изоляции или, того хуже, скрывает, что прибыл из неблагоприятных по коронавирусу регионов мира. Вот здесь ответственность должна наступать.

«Моему сыну пришла повестка из военкомата. Где написано явиться 6 апреля 2020-го для того, чтобы встать на учет. Что нам делать? Куда идти?»

- Призыв на территории Свердловской области начался 1 апреля. При этом в связи со сложившейся ситуацией скорректированы сроки прибытия призывников на заседания призывных комиссий - с середины апреля. Ходить в понедельник вам никуда не нужно. С начала следующей недели в военном комиссариате Свердловской области начнет работу горячая линия по вопросам призыва - можно будет по телефону получить всю информацию.

«Сегодня Первоуральский новотрубный завод вывел на работу людей, которые неделю сидели дома. В частности, мою маму, которой 67 лет. Я очень переживаю. Что делать?»

- Первоуральский новотрубный завод является поставщиком продукции для нефтегазовой и машиностроительной отраслей промышленности, имеющим стратегическое значение для нашей страны. Безусловно, и я это еще раз подчеркну, лицам старше 65 лет настоятельно рекомендовано оставаться дома, а если это необходимо — осуществлять работу удаленно. Однако, если ваша мама является незаменимым сотрудником на предприятии, важным звеном на производстве, работодатель обязан обеспечить ее всеми необходимыми средствами защиты — защитным костюмом, масками, антисептическими средствами.

«Скажите, пожалуйста, почему полицейские останавливают автомобили и выписывают штраф на 15 000 рублей? Какие для этого основания? Я поняла, что такой штраф могут выписать только тем, кто прилетел из-за границы и поставил подпись в Роспотребнадзоре»

- Нет, это не так. Сложно без документов сказать, за что конкретно выписан штраф. Это может быть сделано в рамках санкций, установленных статьей 20.6 КоАП РФ. Эта статья устанавливает наказание за нарушение ограничительных мероприятий, в том числе самоизоляции, любым жителем Свердловской области. Для людей, в отношении которых вынесено предписание Роспотребнадзора, действует другая статья Кодекса — часть 2 статьи 6.3 КоАП. Санкции там еще существеннее.

«Вчера работодатель объявил о снижении заработной платы с 1 апреля на 50% в связи с эпидемией и работой на удаленном доступе. Предприятие не остановилось (котельные и скважины питьевой воды), только АУП работает на удаленном доступе. Это законно?»

- В сложившейся ситуации, к сожалению, руководители вынуждены переводить на удаленный доступ персонал. Это одно из необходимых условий профилактики вируса. Главное требование - сохранение оплаты труда, хотя в отдельных случаях стимулирующие надбавки могут пострадать. В любом случае, работодатели должны понимать, что после снятия режима повышенной готовности и ограничительных мероприятий их действиям будет дана правовая оценка.

«Скажите, пожалуйста, на каких основаниях в поликлиниках города персонал вынуждают пойти в отпуск без содержания, переносить свой законный отпуск на период карантина или работать просто на окладе, который у многих составляет меньше прожиточного минимума? Как быть в такой ситуации и как нам выжить, ведь почти у всех дети, кредиты и ипотеки?»

- Мне трудно ответить вам конкретно, не зная, о какой поликлинике вы говорите. И если это возможно, я прошу вас уточнить, где происходят такие вещи. В любом случае дам поручение провести дополнительную работу с руководителями медицинских организаций - такого в принципе быть не должно! Медицинские работники сегодня в большинстве своем находятся на переднем крае борьбы с новой инфекцией, несут огромные физические и психологические нагрузки. Для них сегодня прорабатываются дополнительные меры поддержки. Главврачи всё это должны понимать, как и то, что после снятия особого режима их действиям будет дана оценка.

«Когда будет принято распоряжение правительства Свердловской области, в соответствии с которым будет расширен перечень организаций, которым можно работать? Будут ли входить в этот перечень магазины, торгующие электрическими проводами, лампочками, элементами питания, электроплитами, удлинителями и т.д.?»

- Перечень товаров первой необходимости, который мы утвердили указом об особом режиме в регионе, достаточно широк. Магазины сегодня с ним работают, и товары, о которых вы пишете, можно приобрести. Электрические батарейки, например, продаются и в продовольственных магазинах, и в газетных киосках, работу которых мы также сохранили. При этом мы, безусловно, внимательно мониторим рынок.

«Какие семьи имеют право на получение помощи в оснащении техническими средствами? В Москве многодетным семьям на детей-школьников, имеющих право на бесплатное питание в школах, выдают коробку с продуктами на неделю на каждого школьника. У нас в области планируется такая помощь? А то при расчете назначения пособий питание в школе учитывается как доход семьи»

- Минобразования проработало вопросы, которые вы задаете. Обязательно поддержим наши семьи, чьи дети бесплатно питались в школах, - они все на учете и уже с понедельника всю полагающуюся помощь начнут получать. По компьютерам для удаленного обучения провели работу с муниципалитетами - классными руководителями и директорами был проведен опрос семей о том, есть ли в дома планшет или компьютер, есть ли интернет. На основании этого было принято решение об обеспечении детей техникой за счет местных администраций. Если у муниципалитета нет возможности, подключается Минобразования. Планшеты за счет средств областного бюджета будут предоставлены во временное пользование, их получат свыше 12 тысяч школьников. Кроме того, будет организована доставка сим-карт с пакетом интернет-трафика. Если вас не опрашивали, а вам необходима поддержка, обратитесь к директору школы.

«У нас ребенок-инвалид. В июне нужно ехать на комиссию МСЭ, а поликлиники отменили плановые приемы узких специалистов. Как быть в данной ситуации? Может ли рассматриваться вариант пролонгации, как с пособиями?»

- Что касается подтверждения инвалидности: никуда обращаться вам не нужно — до октября устанавливать инвалидность будут без личного присутствия заявителя. Делать это будут без личных обращений. То есть организовано автоматическое продление ранее установленных групп инвалидности, в том числе для детей.

«Я занимаюсь предоставлением услуг в сфере клининга и уборки, в том числе в сфере ЖКХ, на данный момент у нас закрылись все объекты, кроме многоквартирных жилых домов, под управлением ТСН, ТСЖ И УК, в связи с чем в условиях рынка ввели новую услугу по дезинфекции торговых, жилых, промышленных и прочих видов закрытых и открытых помещений. Хотелось бы понять, как можно выйти на конкретных потребителей услуг, есть ли возможность компенсировать свои затраты?»

- С одной стороны, у управляющих компаний и ТСЖ договоры на уборку подъездов заключены. При этом мы сегодня видим, что не везде уборка ведется добросовестно, а у жителей запрос на дополнительную дезинфекцию есть — это видно по поступающим на отдельные УК и ТСЖ жалобам. Если у вас сертифицированный персонал и средства, уверен, ваши услуги будут востребованы. Что касается торговых центров и прочих юридических лиц, то по ним ситуация постоянно меняется — это коммерческие контракты, и вопрос о их заключении решается индивидуально. Но у нас и собственники крупных помещений также сегодня должны заботиться о санитарной безопасности, поэтому и с ними нужно работать