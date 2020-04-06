В Свердловской области официально зарегистрировано еще четыре случая коронавируса

В Свердловской области официально зарегистрировано четыре случая коронавируса. Об этом рассказали в московском оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Поэтому теперь в регионе 44 заразившихся человека. Но, при этом, есть и хорошие новости: 22 человек полностью выздоровели и были отправлены домой. Всех, кто с ними контактировал, также выписали.

- Новые пациенты, чей диагноз подтвердили специалисты НЦ «Вектор» Роспотребнадзора - из Екатеринбурга. Состояние четверых больных врачи оценивают как тяжелое, семерых - средней тяжести. Остальные находятся в удовлетворительном состоянии, - рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Свердловской области.

За минувшие сутки в регионе проведено 1 085 исследований проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования.

Напомним, анализы берут только в трех случаях: если у человека есть симптомы ОРВИ, если он недавно вернулся из-за границы, и если он контактировал с уже зараженными.

- За минувшие сутки медики обследовали 1 066 человек. Всего специалистами проведено 24 536 исследований и обследовано 19 889 человек, - рассказали в оперштабе.

Напомним, не так давно губернатор Евгений Куйвашев ужесточил введенный в регионе режим самоизоляции и продлил «нерабочую неделю» до 20 апреля. Теперь, согласно обновленному списку предприятий, которым позволено работать в это время, с сегодняшнего дня открываются шиномонтажки, транспортные компании, химчистки, такси и еще много других отраслей. Подробнее о них мы писали здесь.

ОФИЦИАЛЬНО

За последние сутки в России подтверждено 954 новых случая коронавируса в 49 регионах, зафиксировано два летальных исхода. Впервые диагноз поставлен в Республике Карелия. За сутки по России полностью выздоровел 51 человек.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 6 343 случая коронавируса в 80 регионах. За весь период зафиксировано 47 летальных исходов, выздоровели 406 человек.