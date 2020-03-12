«Коронавирус может стать сезонным, как грипп»: главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России

12 марта в Екатеринбурге начался Первый конгресс инфекционистов УрФО. Его организовала Елена Малинникова, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Российской Федерации. Одной из главных тем конгресса стала пандемия коронавируса, о которой накануне объявил ВОЗ. До начала конгресса мы встретились с Еленой Юрьевной и поговорили о том, насколько опасен коронавирус и почему он так похож на простой грипп.

ДЕТИ ТОЖЕ БОЛЕЮТ, НО РЕДКО

- Почему среди летальных случаев при заражении коронавирусом, чаще всего люди за 60 лет?

- Этот вирус может присоединиться не к любой клетке, а только к той, где есть определенный рецептор. И есть предположение, что эти рецепторы созревают у людей более старшего возраста. А у детей они, якобы, еще не такие созревшие. Хотя несколько случаев заражения детей есть. Чаще болеют люди с каким-либо иммунодефицитом, с наличием хронических заболеваний, которые чаще встречаются у пожилых людей.

Сотрудник Роспотребнадзора проверяет тепловизором пассажиров прибывшего самолета в связи с эпидемией коронавируса.Фото: Мария ЛЕНЦ

- А с чем связаны мутации вируса? Почему он изменяется? Не связано ли это с теми же лекарствами, которые вводят? Вирус приспосабливается к ним и появляется его новая модификация?

- Нет, это с лекарствами, скорее всего, не связано. Вирус ищет новые ниши своего обитания. Этот вирус находили в прошлом веке и у человека и у животных. Скорее всего, он проходит межвидовой барьер – от животного к человеку. Это достаточно долгое время. Мы просто этого не видели, не замечали. Также, кстати, происходит с вирусом гриппа. И вообще, этот вирус очень похож на другие респираторные вирусы. Однако новый коронавирус опасен развитием пневмоний с тяжелыми последствиями.

- Почему?

- Потому, что те клетки, в которых этот вирус начинает активно размножаться, это в основном нижние отделы дыхательных путей, трактов. Он поражает альвеолы, активно поражает легкие, возникает тяжелая пневмония. И развивается этот процесс достаточно быстро. С тех пор, как человек понял, что он заболел, обратился к врачу, врач понял, с чем имеет дело, наступает тот период, когда уже развивается тяжелая форма пневмонии, если у человека иммунодефицит. Если же у человека хороший иммунитет, скажем так, он активен, он молод, ведет правильный образ жизни, то такой вирус не проникает далеко в нижние отделы, не вызывает тяжелую пневмонию, и человек, его организм, прекрасно справляются с этим вирусом. Большинство заболевших – выздоравливают.

- Какие последствия могут быть у людей, переболевших коронавирусом?

- Если человек перенес эту инфекцию, то, соответственно, его организм активно поборол ее. Конечно, существует определенный период восстановления. Но, к сожалению, иммунитет не стойкий, люди могут заболевать повторно, опять же, как и множеством других острых респираторных вирусных инфекций.

- То есть стоит готовиться к тому, что коронавирус будет сезонным, как грипп?

- Он займет свою определенную нишу, и мы с вами просто будем иметь еще один вирус, который будем диагностировать. Вы в своей жизни наверняка болели и аденовирусной инфекцией, и риновирусной инфекцией, и гриппом, и парагриппом. И есть еще около 200 вирусов, которые вызывают острую респираторную вирусную инфекцию.

- То есть коронавирус, возможно, просто встанет в их ряд?

- Да, встанет вряд и займет свою нишу. Сейчас, например, мы обеспокоены определенным вирусом гриппа, который тоже уже готов к определенным мутациям. Он циркулирует в человеческой популяции более 50 лет и ему надо немножко измениться, чтобы пробить наш с вами иммунитет. Так же происходит и с коронавирусом, он займет определенную свою нишу.

Сотрудники санитарно-эпидемиологического контроля в медпункте терминала F аэропорта Шереметьево.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ВИРУСЫ ГРИППА ПРИХОДЯТ С ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ТИХОГО ОКЕАНА

- Говорят, граждане Китая в определенном смысле уже пережили переломный момент. Они якобы уже побеждают вирус. Новости вчера-позавчера были об этом.

- Да, конечно, там снижается заболеваемость за счет грамотно проведенных противоэпидемических мероприятий и понимания всех сограждан Китая того, что необходимо именно на их территории прекратить циркуляцию этого вируса. Но до конца это все равно никто не прекратит. А вы знаете, что вирусы гриппа рождаются именно на этой территории, в западной части Тихого океана и нигде больше на территории земного шара?

- Почему так?

- Научно-доказанной теории нет.

- Мы говорим про свиной, птичий грипп в том числе, да?

- Да.

- А «испанка»? (В 1918-19 годах от нее умерло от 50 до 100 миллионов человек) Тоже оттуда пошла, получается?

- Этот вирус привезли в США именно китайские переселенцы. В 1919 году они завезли его на территорию, где популяция людей с этим вирусом никогда не встречалась. Основное количество погибших были именно американцами.

- Насколько мне известно, большие потери понесла Индия.

- Нет, все-таки от «испанки» больше заболело в США. Разные источники пишут о количестве от 40 млн. до 100 млн. человек. Если считать, что население земного шара тогда было 2,5 млрд., то вы понимаете какой это ужас. Что интересно, болели люди в основном до 60 лет, то есть, наоборот, молодые. А после 60 не заболевали. Почему?

- Чем сильнее был иммунитет, тем сильнее вирус по нему бил?

- Нет. До 60 лет уже выросло то поколение людей, которое с этим вирусом не встречалось, а те, кому уже исполнилось 60, видимо, уже встречались с ним. У них был иммунитет.

Елена Малинникова: «Коронавирус может присоединиться не к любой клетке, а только к той, где есть определенный рецептор»Фото: Данил СВЕЧКОВ

РОССИЮ СПАСЛА ТОТАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЭПИДНАДЗОРА

- Почему коронавирус так сложно выявить, почему берут несколько проб? То есть первую сначала, через несколько дней вторую, и, возможно, даже третью.

- Это не сложно выявить. Вы немножко путаете. Чтобы поставить диагноз берутся однократно анализы. Редко, если первый дал отрицательный ответ, а клиника похожа на инфекцию, вызванную новым коронавирусом, могут повторить. Последующие анализы берутся уже после проведенного лечения.

- Просто интересно, были случаи, когда у человека брали кровь, было все замечательно. Но человек продолжал болеть.

- Это частный случай.

- Если говорить про карантинные меры, то очень многих у нас отправляют на домашний карантин, когда все зависит от честности самого человека, как он будет сам соблюдать этот домашний карантин. Санкции есть, но не всех они пугают. В чем смысл такого домашнего карантина? Ведь некоторых людей отправляют в настоящий карантин.

- Нет, здесь несколько другое. Там, где был точно определен контакт с больным, конечно же, там необходим карантин исключающий контакты с другими людьми, а если вы абсолютно здоровы, но прибыли из страны, где болеют, то тут идет наблюдение, рекомендации. Важно отметить, что гражданская совесть, гражданское отношение к своей стране – неотъемлемая необходимость всех этих мероприятий. Конечно же, если вы две недели побудете дома, почитаете «Комсомольскую правду», отдохнете, проведете время в спокойном состоянии, то это поможет защитить массу других людей, беременных женщин, еще кого-нибудь, от возможного заражения.

33 250 тестов на выявление коронавируса было проведено с 31 декабря 2019 года в России.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Елена Юрьевна, скажите, насколько велика вероятность, что например на территории РФ есть множество случаев еще не выявленного коронавируса или случаев, которые скрывают? Когда ты слышишь про страны Европы, где тысячи заболевших, как-то удивительно, что в России всего пара десятков человек.

- Я знаю страны, где есть 2, 3, 4 человека заболевших. Вы тоже знаете такие европейские страны, поэтому здесь нет ничего удивительного. На самом деле, у нас очень хорошая система эпиднадзора. Это та система, которая зарекомендовала себя хорошо еще в советское время. Она у нас тотальная, в отличие от американской, где она дозорная.

- А в чем разница?

- Дозорная заключается в том, что изучаются группы людей, и на основании групп делается вывод обо всей ситуации в целом. У нас же в СССР была введена тотальная система эпиднадзора, когда наблюдают за всеми. Это позволяет быстро получить информацию и принять решение, которое необходимо, например, по коронавирусу.

- Оправданно ли будет проверять каждого россиянина с признаками ОРВИ и гриппа на коронавирус?

- Нет. У нас есть четко разработанные временные методические рекомендации. Они представлены на сайте Минздрава, где все четко прописано, что не каждый, а лишь тот, кто имел контакт непосредственно с зараженными, кто приехал из неблагополучной страны должен проверяться. Это абсолютно не все, у кого ОРВИ.

Официально, эпидемия коронавируса в Китае началась в конце 2019 года, однако среди инфекционистов есть мнение, что это произошло несколько раньше.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Все ли мы знаем о коронавирусе или есть темные пятна?

- Есть вопросы. Откуда вирус произошел? Скорость распространения вируса до конца не изучена. Не до конца понятно, какие схемы лечения можно предложить.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

На 12 марта в мире:

- 126 438 человека заражены коронавирусом;

- 4 613 погибли;

- 68 216 выздоровели;

- 8 153 человека на домашнем карантине в РФ;

- 463 гражданина Китая находятся в карантинных изоляторах РФ;

- 33 250 тестов на выявление инфекции было проведено с 31 декабря 2019 года в России.