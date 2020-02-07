«Хватит на весь Харбин»: в Китай привезли 90 килограммов уральского лекарства от коронавируса

Лекарство от коронавируса, которое разработали екатеринбургские ученые, отправили в Китай. Тот самый «Триазаверин» доставили самолетом «Уральских авиалиний» вечером 6 февраля. С предложением отправить препарат в Харбин выступило Генеральное Консульство КНР в Екатеринбурге.

- Для борьбы с коронавирусом в Китай было отправлено 90 килограммов «Триазаверина». Этого количества хватит, чтобы обеспечить лекарством весь город Харбин, - рассказали в пресс-службе «Уральских авиалинии».

90 килограммов отвезли в ХарбинФото: Алексей БУЛАТОВ

«Триазаверин» был создан учеными из Екатеринбурга. Порядка 30 лет назад в Советском Союзе его стали разрабатывать, как потенциальное лекарство от гриппа. Изначально разработку хотели прекратить, так как при испытаниях в пробирке препарат не справлялся с вирусом. Однако дополнительные исследования показали, что работать он начинает только в живом организме.

- Наш препарат хорошо справляется с РНК-вирусами, - объясняет профессор Владимир Русинов, один из разработчиков препарата. - А короновирус как раз к таким и относится. И все наши опыты показывают, что есть теоретический шанс, что «Триазавирин» подействует на этот новый китайский вирус.

Кстати, самолет, который доставил «Триазаверин» в Харюин был последним из Екатеринбурга в Китай. Сейчас вся полетная программа в Поднебесную временно приостановлена до весны.

Напомним, вспышка вируса 2019-nCoV была зафиксирована в конце декабря 2019 года в городе Ухань. На данный момент известно о двух случаях заражения в России — в Тюменской области и Забайкалье. Предполагают, что источником коронавируса могут быть дикие животные в том числе и летучие мыши.

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