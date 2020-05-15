«Обманул фашистского летчика красной тряпкой»: история ветерана, сбивавшего немецкие самолеты, и дошедшего до Берлина

По случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне «Комсомольская правда» в Екатеринбурге запускала проект «Лица Бессмертного полка». Мы собирали истории и фотографии о подвиге ветеранов и публиковали их на сайте ural.kp.ru, на страницах газеты, и рассказывали о них в радиоэфире.

Нам до сих пор продолжают приходить письма от родственников ветеранов. И мы решили продолжить наш проект, ведь о подвигах павших героем можно и нужно рассказывать не только в преддверии 9 мая.

Сегодня мы расскажем вам о Николае Степановиче Мамыкине. Он сражался не только на многочисленных полях Великой Отечественной, но и прошел советско-финскую войну.

- В 1939-1940 годах он принимал участие в советско-финской войне. В печати почему-то о ней пишут мало. Ведь за 105 дней этой войны погибло 70 тысяч советских солдат (согласно подсчетам, произведенным в 1950-х годах, число безвозвратных потерь среди советских военнослужащих возросло до 126 875 человек. В это число вошли 39 369 бойцов, пропавших без вести. – Прим. Ред.). Пусть им будет вечная память, - рассказывает сын героя публикации Виктор Николаевич Мамыкин, который сам является офицером в отставке.

Когда началась Великая Отечественная война его отец ушел на фронт добровольцем. Это было 25 июня – через три дня после нападения фашистской Германии на Советский союз.

- Провожала на фронт отца моя мать, которая тогда была беременна мной. Отец сказал: если родится мальчик, назвать его Виктором, что в переводе с латинского означает «победитель». Отец верил, что победит и вернется, - объясняет Виктор Николаевич.

Николай Степанович Мамыкин воевал в звании старшины в составе 778 артиллерийского краснознаменного полка 247-й стрелковой дивизии.

- К сожалению, не много информации о его фронтовом пути сохранилось в моей памяти. Зато навсегда запомнилась его фраза: «Для бойца очень много значит смекалка», - вспоминает Виктор Николаевич.

Одну из таких историй он решил рассказать.

- Отделение водителей машин, которым командовал мой отец, доставляло на передовую линию фронта снаряды, боеприпасы, обмундирование и продукты. Сложность состояла в том, что дорогу часто бомбили фашистские летчики, - объясняет Виктор Николаевич.

Чтобы сбить с толку немецких летчиков, Николай Мамыкин придумал хитрый трюк. Он приказал закрепить на последней машине в колонне красную тряпку.

- Первый рейс прошел благополучно. Груз доставили без потерь. А когда поехали второй раз, появился немецкий самолет-разведчик. Перед выездом отец проинструктировал водителей: как только появится самолет – разъезжаться в стороны от дороги и отрывать по нему огонь, - вспоминает сын фронтовика. – Пролетев над колонной, летчик заметил красную тряпку. Видимо, он решил, что в этой машине находится или ценный груз, или начальник. И эта тряпка стала для него ориентиром. Пикируя над колонной, он открыл огонь именно по этой машине.

К счастью, пули по машине не попали. А солдаты открыли по самолету ответный огонь. Его удалось сбить.

- Трое солдат, открывших огонь по самолету, были награждены медалями «За боевые заслуги», а мой отец медалью «За отвагу», - рассказывает Виктор Мамыкин. – В дальнейшем отделение отца еще раз повторило этот маневр и сбило еще один самолет. Мой отец прошел всю войну и дошел до Берлина. Он имеет 12 наград, но медаль «За отвагу» была для него особенно дорога.

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