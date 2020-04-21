«Мы должны весь малый и средний бизнес признать пострадавшим»: уральские предприниматели о трех неделях самоизоляции

«КАЖДЫЕ ДВЕ МИНУТЫ ПРИХОДИТ ЗАЯВКА НА ФОРС-МАЖОР»

После того, как в Свердловской области был введен режим самоизоляции, многие предприниматели из сферы малого и среднего бизнеса попросили признать убытки, которые они несут, следствием форс-мажора - обстоятельства непреодолимой силы. Об этом сегодня, 21 апреля, рассказали в Уральской торгово-промышленной палате, которая уполномочена выдавать такие юридические заключения.

- Это наиболее востребованный инструмент сегодня, - говорит Андрей Беседин, президент Уральской торгово-промышленной палаты. - В этой части мы испытываем достаточно большую нагрузку. Приток таких запросов начиная с 1 апреля - порядка 1800 официальных обращений представителей уральского бизнеса. Эта работа организована в режиме по 12-14 часов в день. Этим у нас занимаются четыре юриста и еще два подключились дополнительно. Каждые две минуты приходит заявка и поступает звонок. Это работа наиболее горячая и востребованная бизнесом.

Также в Уральской торгово-промышленной палате отметили, что из-за ситуации с распространением коронавируса им пришлось отменить три зарубежные командировки и еще четыре бизнес-миссии, которые помогли бы уральскому бизнесу наладить отношения с зарубежными партнерами.

Массовых заражений на работающих предприятиях в регионе пока нигде нет, отмечают эксперты.Фото: Андрей АБРАМОВ

«КАЖДЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ МОЖЕТ ОБЩАТЬСЯ НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ С 3 ПОДЧИНЕННЫМИ»

Тем временем в Свердловском областном союзе промышленников и предпринимателей отмечают, что за прошедшие три недели предприятиям региона, которые имели право продолжать работу, удалось избежать распространения новой болезни среди сотрудников.

- У нас есть лишь единичный случай захода вируса на предприятие, но массовых заражений нигде нет, - говорит Михаил Черепанов, первый вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей. - Предприятия все работают стабильно. Существенно изменилась жизнь и работа. Сформированы на многих предприятиях резервные смены. Часть сотрудников выделена с предприятий. Работают меньшим штатом. В случае даже если массовое заражение какой-то части коллектива произойдет, он может быть легко заменен.

Если говорить об уникальных специалистах, так называемых «носителях технологий», то на предприятиях у них есть дублеры, которые отправлены на самоизоляцию. Благодаря этому они смогут продолжить работу, если ведущий специалист вдруг заболеет.

- Формируются новые структуры общения на предприятиях, - говорит Михаил Черепанов. - Созданы таблицы по которым каждый руководитель может общаться не более чем с тремя подчиненными, чтобы сократить количество контактов.

Парикмахерские в Свердловской области открыты. А вот маникюрные салоны еще нет.Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

БИЗНЕСМЕНЫ НЕ ВСЕГДА МОГУТ ПОЛУЧИТЬ КРЕДИТЫ ДЛЯ ЗАРПЛАТЫ РАБОТНИКАМ

Представители отрасли отмечают, что сейчас у предпринимателей малого и среднего бизнеса есть сложности с получением реструктуризации по кредитам и даже получением кредитов на выплату заработной платы.

- Сейчас готовим в Центробанк уведомления, какой заемщик в какой банк обращался и какой ответ получил, - говорит Илья Тыщенко, председатель Свердловского областного отделения «Опоры России». - Мы должны весь малый и средний бизнес признать пострадавшим и оказывать помощью ему. Не оказав сейчас помощь, потом будет сложнее оказывать помощь тем сотрудникам, которые оказались на улице.

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