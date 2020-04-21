Курьер, швея или онлайн-няня: как найти работу на дому в Екатеринбурге во время самоизоляции

Из-за пандемии коронавируса многие жители Екатеринбурга оказались без работы. Закрылись турфирмы, не сладко пришлось организаторам праздников и мероприятий, без дела сидят бьютимастера, фотографы и официанты. Кого-то отправили в неоплачиваемый отпуск. Когда все придет в норму, еще неизвестно, а деньги нужны уже сейчас. Журналист «КП»-Екатеринбург» попытался найти работу «на удаленке» и узнать, как обстоят дела на рынке труда в Свердловской области.

ОФИС НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

Первый шаг - составляю резюме. Использовать замыленные фразы: коммуникабельность, стрессоустойчивость – не хочется. Поэтому пишу, как есть: умею монтировать видео, писать тексты, не боюсь звонить незнакомым людям и шить (навык остался еще со школы). Опубликовала. Но ждать, когда мне перезвонят не стала, и начала поиски работы.

На сайте HeadHunter недавно появилась отдельная вкладка «Работа из дома». Захожу сюда и сразу натыкаюсь на десяток вакансий «Менеджер доставки». Многие магазины сейчас закрыли свои павильоны, и перешли на доставку своего товара. Поэтому эта ниша остро нуждается в дополнительной рабочей силе. Менеджер доставки должен отвечать на заявки, которые оставляют покупатели, обзванивать их, уточняя детали заказа. Такая вакансия подразумевает работу из дома. Нужен только телефон с выходом в интернет. За такую работу предлагают от 10 тысяч рублей и выше, но зарплата зависит от отработанных часов. Ответила на одну из таких вакансий спортивного магазина, перезвонили буквально через десять минут.

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- Собеседование с руководителем отдела проходит по скайпу. Если все хорошо, то вам дадут доступ к базе, и вы начнете работать в тот же день. Нужно обзванивать клиентов, которые оставили заявку на сайте, и подтверждать заказ. Затем вы передаете заявку отделу доставки. Работа по сменам, вы выбираете удобное время для себя. Минимум пять часов в день, - объясняет приятный женский голос на том конце провода.

В разговоре менеджер пояснила, что между мной и их компанией заключается трудовой договор на месяц испытательного срока, а затем на год при хорошем раскладе. Необходимо отправить свой паспорт и СНИЛС и ИНН выслать по почте, в ответ приходит договор, который нужно подписать и снова отправить работодателю.

Оставим работу менеджером про запас. Следом вижу вакансию бухгалтера. Заработок тут на порядок выше, как собственно и требования. Без профильного образования и знания специальных программ, таких как 1С, не возьмут. Но и заработать можно: от 20 до 50 тысяч рублей на местном рынке, от 60 тысяч - на московском.

Есть много вакансий для работы из домаФото: Алексей БУЛАТОВ

- Удаленная работа хороша тем, что ваш работодатель должен быть необязательно из вашего города, - поясняет Анна Осипова, руководитель пресс-службы HeadHunter Урал. – Например, вы из Екатеринбурга, а компания находится в Москве. Обычно собеседование назначают по скайпу с несколькими руководителями или даже по телефону,

По такому же принципу набирают сотрудников в call-центры. Контора может находиться, где угодно. А ваша задача обзванивать клиентов и передавать данные в офис. Чаще всего зарплата сдельная, зависит от количества звонков. В Екатеринбурге такие вакансии идут с заработком от 7 тысяч рублей.

РАБОТА С ДОСТАВКОЙ

Из-за коронавируса жители Свердловской области нуждаются в средствах индивидуальной защиты. Но в аптеках масок уже давно нет, поэтому за работу взялись швейные фабрики. Многие перепрофилировали производство и занимаются только изготовлением масок. Появилась другая проблема, не хватает рук.

- Мы сделали упор на изготовление масок, единственные сложности, с которыми мы столкнулись, это нехватка рабочих кадров. Непросто найти хорошую швею, даже в таком большом городе. Готовы обеспечить работой любого кто умеет шить, - рассказал нам директор компании по пошиву детской одежды HohLoon Павел Морозов.

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Порядочные работодатели обеспечивают нового сотрудника всем необходимым: нитками, тканью, выкройками и другими принадлежностями. Из своего нужна только швейная машинка.

На HeadHunter за такую работу предлагают 20 тысяч рублей. График ненормированный, доступно людям с инвалидностью.

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Современные проблемы требуют современных решений. Репетиторами и онлайн-консультантами никого не удивишь, а вот онлайн-няней можно. Из-за коронавируса не работают ни детские сады, ни школы. А детей надо чем-то занимать. Вот тут-то и появилась профессия: онлайн-няня. Добрая тетя, которая по скайпу поиграет с малышом в развивающие игры.

- В связи с переходом работы сервиса в режим онлайн ищем дополнительный персонал с опытом работы няней, воспитателем или педагогом из любого уголка России, - рассказывает молодая девушка по телефону. - Оплата почасовая, 250 рублей в час. Вы можете работать по своей методике.

За такую работу в месяц обещают от 20 до 40 тысяч рублей. Но мне честно говорят по телефону: ваше резюме не подходит для этой вакансии. Тут требуются люди, которые имеют высшее образование в сфере педагогике.

Главное - мозги и компьютер с выходом в интернетФото: Алексей БУЛАТОВ

ДОСТАВЩИКИ ЕДЫ ИЛИ ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Кто бы мог подумать, что курьеры будут так востребованы на рынке труда. Но в нынешнее время этих вакансий в Екатеринбурге оказалось больше всего, на сайте «Работа66» сейчас 50 вакансий, столько же на HeadHunter. Работа есть и для людей с личным автомобилем, и с велосипедом и для тех, кто пешком.

Из Яндекс.Еды мне перезвонили через два часа. Пригласили на собеседование. По телефону сказали, что единственное требование – это наличие телефона на «Андроиде». Работать можно начать на следующий день. Зарплата от 20 тысяч рублей в месяц.

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Есть и другие службы доставки еды, которым требуются сотрудники. Таких ищут и рестораны. Вот, например, «Сушкоф», нуждаются в пешем курьере и с велосипедом. Работать предстоит в одном районе, самом ближайшем к вашему дому.

Помимо доставщиков еды, нужны и доставщики документов и товаров интернет-магазинов. Главное требование - хорошее знание своего города и «лазейки» для более короткого и быстрого маршрута. Некоторые работодатели предлагают заработок до 60 тысяч рублей.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Андрей КАЦАЙЛИДИ, адвокатское бюро «Кацайлиди и партнеры»:

- Для оформления сотрудника работодателю понадобятся его личные данные: серия и номер паспорта, ИНН и СНИЛС. Далее оформляется трудовой договор, которые защищает права работника и определяет его обязанности, а также подтверждает сам факт трудовых отношений. Если возникает спор по оплате труда, то можно обратиться в суд. Даже если трудовой договор не был заключен, то можно доказать факт выполненных работ, предоставив переписку и записи разговоров между сотрудником и работодателем. Правда, суд скорее всего вынесет решение о выплате заработка в размере МРОТ. Обратите внимание: если Вы устраивайтесь на работу дистанционно, то ничего заранее оплачивайте. Сейчас на рынке труда немало недобросовестных работодателей, которые просят оплатить, например, оформление документов, медицинскую книжку. Все возможные расходы в таком случае попросите вычесть из первой зарплаты.