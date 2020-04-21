В Свердловской области умерла 85-летняя бабушка с коронавирусом

В Свердловской области зафиксирован второй летальный исход пациента с подтвержденным тестом на COVID-19. Как рассказали «Комсомолке» в региональном оперштабе, в Богдановиче скончалась 85-летняя пенсионерка. Женщину доставили в местную больницу в конце прошлой недели с тяжелой формой пневмонии.

- Возрастной пациент поступил в больницу с пневмонией. В рамках стандартных протоколов по тестированию на коронавирус лиц старшего возраста и лиц с пневмониями у больного забраны пробы, - рассказали в оперштабе. - В связи с наличием у пациента тяжелого сопутствующего хронического заболевания, спасти его, к сожалению, не удалось. Уже после смерти пациента предварительно было подтверждено наличие вируса.

В настоящий момент связь причины смерти пациента и наличия у него коронавируса пока что не установлена. Сотрудники Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование и устанавливают круг лиц, которые могли контактировать с погибшей. Кроме того, было принято решение о закрытии на прием и выписку всего хирургического отделения ЦГБ.

Напомним, что первым скончавшимся на Среднем Урале оказался 54-летний житель Красноуфимска. Мужчина поступил в больницу после возвращения из Москвы. Тест на коронавирус подтвердился лишь после вскрытия, мужчину похоронят на родине в Азербайджане.

ОФИЦИАЛЬНО

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 52 763 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 456 летальных исходов, выздоровели 3873 человека.

В Свердловской области на сегодняшний день зарегистрировано 233 случая новой коронавирусной инфекции. На сегодняшний день вылечились и покинули медучреждения 60 человек.