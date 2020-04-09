Гендиректор «Титановой долины» Артемий Кызласов пробудет в СИЗО до середины июля

Ленинский суд Екатеринбурга продлил арест генеральному директору особой экономической зоны «Титановая долина» Артемию Кызласову. Напомним, топ-менеджера обвиняют в получении взятки в 2,5 миллиона рублей.

Вместе с Кызласовым был задержан бывший замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов, который также проходит обвиняемым по уголовному делу «Бухты Квинс».

По версии следствия, летом 2019 года гендиректор «Титановой долины» потребовал у подрядной организации взятку за свою подпись на актах сдачи-приемки выполненных работ. В итоге Кызласову предъявили обвинение в «Вымогательстве взятки в особо крупном размере», а Шилиманову – в «Посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере».

Заседание о продлении стражи для Артемия Кызласова прошло 9 апреля. С судом топ-менеджер общался по видео-связи из СИЗО.

В ходе зачитывания решения судья уточнила, что следствие по делу топ-менеджера продлили до 18 июля. Это связано с тем, что необходимо провести ряд экспертиз и другие следственные действия. Адвокаты Кызласова просили отпустить гендиректора «Титановой долины» под домашний арест, но суд посчитал это требование необоснованным, так как у обвиняемого нет регистрации в Свердловской области, также он может воздействовать на участников уголовного дела.

В итоге судья приняла решение продлить Артемию Кызласову арест на три месяца - до 17 июля 2020 года включительно.

Михаил Шилиманов также предпочел не отвечать на вопросы журналистовФото: Алексей БУЛАТОВ

Отметим, что особая экономическая зона «Титановая долина» не раз попадала под шквал критики со стороны политиков и общественников. По их мнению, через ОЭЗ проводились бюджетные деньги, часть которых позже терялась. В частности, бывший депутат Гордумы Екатеринбурга Нафик Фамиев утверждал, что Кызласов работал на «откатах» в размере 60-70% от суммы контрактов.

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