Директора «Титановой долины» в Екатеринбурге отправили в СИЗО до 17 апреля
В среду, 19 февраля 2020 года, в Ленинском районном суде Екатеринбурга выбрали меру пресечения генеральному директору особой экономической зоны «Титановая долина» Артемию Кызласову, которого задержали в понедельник при получении взятки в размере 2,5 миллионов рублей. Спецоперацию провели сотрудники УФСБ по Свердловской области.
Генеральный директор был молчаливФото: Алексей БУЛАТОВ
Свое задержание в зале суда Кызласов комментировать отказался. А вот пресс-секретарь «Титановой долины» Екатерина Костромина заявила, что не верит в виновность своего шефа. По ее словам сейчас предприятием руководит заместитель Кызласова.
По итогам заседания судья Ирина Цыбульская приняла решение отправить генерального директора под стражу до 17 апреля 2020 года.
Вместе с генеральным директором ОЭЗ силовики задержали бывшего министра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова, который подозревается в посредничестве при передаче взятки. Взяткодателем выступил уральский предприниматель Дмитрий Панов, который известен неудачным разведением фазанов под Первоуральском.
Пресс-секретарь "Титановой долины" о работе предприятия.Должность генерального директора временно занимает заместитель Артемия КызласоваЕвгений Стоянов
Шилиманова одновременно проходит по делу о мошенничестве с паями в коттеджном поселке «Бухта Квинс». Еще один обвиняемым по делу выступал бард Александр Новиков, который в 2019 году получил статус свидетеля.
Вынесение меры пресечения Артемию Кызласову.Судья решила отправить в СИЗО генерального директора "титановой долины" до 17 апреляЕвгений Стоянов
Особая экономическая зона «Титановая долина» не раз попадала под шквал критики со стороны политиков и общественников. По их мнению, через ОЭЗ проводились бюджетные деньги, часть которых позже терялась. Бывший депутат Гордумы Екатеринбурга Нафик Фамиев утверждает, что Кызласов работал на «откатах» в размере 60-70% от суммы контрактов.
"КП-Екатеринбург" вела трансляцию из зала суда.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Говорил, что у него «крыша» в ФСБ»: силовики считают, что есть другие жертвы гендиректора «Титановой долины», у которых он вымогал взятку. Артемия Кызласова задержали во время получения денег (подробнее)
В Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали гендиректора «Титановой долины». Предприятие продолжает работать в штатном режиме (подробнее)
Тяжелая статья: против директора «Титановой долины» возбудили уголовное дело. Следователи впервые прокомментировали спецоперацию УФСБ по задержанию Артемия Кызласова (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU