Директора «Титановой долины» в Екатеринбурге отправили в СИЗО до 17 апреля

19 Февр. 2020 2020-02-19T15:50:51+03:00

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В среду, 19 февраля 2020 года, в Ленинском районном суде Екатеринбурга выбрали меру пресечения генеральному директору особой экономической зоны «Титановая долина» Артемию Кызласову, которого задержали в понедельник при получении взятки в размере 2,5 миллионов рублей. Спецоперацию провели сотрудники УФСБ по Свердловской области.

Генеральный директор был молчаливФото: Алексей БУЛАТОВ

Свое задержание в зале суда Кызласов комментировать отказался. А вот пресс-секретарь «Титановой долины» Екатерина Костромина заявила, что не верит в виновность своего шефа. По ее словам сейчас предприятием руководит заместитель Кызласова.

По итогам заседания судья Ирина Цыбульская приняла решение отправить генерального директора под стражу до 17 апреля 2020 года.

Вместе с генеральным директором ОЭЗ силовики задержали бывшего министра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова, который подозревается в посредничестве при передаче взятки. Взяткодателем выступил уральский предприниматель Дмитрий Панов, который известен неудачным разведением фазанов под Первоуральском.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/761746" frameborder="0"></iframe> Пресс-секретарь "Титановой долины" о работе предприятия.Должность генерального директора временно занимает заместитель Артемия КызласоваЕвгений Стоянов

Шилиманова одновременно проходит по делу о мошенничестве с паями в коттеджном поселке «Бухта Квинс». Еще один обвиняемым по делу выступал бард Александр Новиков, который в 2019 году получил статус свидетеля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/761801" frameborder="0"></iframe> Вынесение меры пресечения Артемию Кызласову.Судья решила отправить в СИЗО генерального директора "титановой долины" до 17 апреляЕвгений Стоянов

Особая экономическая зона «Титановая долина» не раз попадала под шквал критики со стороны политиков и общественников. По их мнению, через ОЭЗ проводились бюджетные деньги, часть которых позже терялась. Бывший депутат Гордумы Екатеринбурга Нафик Фамиев утверждает, что Кызласов работал на «откатах» в размере 60-70% от суммы контрактов.

"КП-Екатеринбург" вела трансляцию из зала суда.

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ИСТОЧНИК KP.RU