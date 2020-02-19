2020-02-19T15:50:51+03:00
Происшествия

Директора «Титановой долины» в Екатеринбурге отправили в СИЗО до 17 апреля

Артемию Кызласову грозит до 15 лет неволи
Лев ИСТОМИНЕвгений Стоянов
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Кызласов попался на взятке в 2,5 миллиона рублейКызласов попался на взятке в 2,5 миллиона рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В среду, 19 февраля 2020 года, в Ленинском районном суде Екатеринбурга выбрали меру пресечения генеральному директору особой экономической зоны «Титановая долина» Артемию Кызласову, которого задержали в понедельник при получении взятки в размере 2,5 миллионов рублей. Спецоперацию провели сотрудники УФСБ по Свердловской области.

Генеральный директор был молчалив Фото: Алексей БУЛАТОВ

Генеральный директор был молчаливФото: Алексей БУЛАТОВ

Свое задержание в зале суда Кызласов комментировать отказался. А вот пресс-секретарь «Титановой долины» Екатерина Костромина заявила, что не верит в виновность своего шефа. По ее словам сейчас предприятием руководит заместитель Кызласова.

По итогам заседания судья Ирина Цыбульская приняла решение отправить генерального директора под стражу до 17 апреля 2020 года.

Вместе с генеральным директором ОЭЗ силовики задержали бывшего министра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова, который подозревается в посредничестве при передаче взятки. Взяткодателем выступил уральский предприниматель Дмитрий Панов, который известен неудачным разведением фазанов под Первоуральском.

Пресс-секретарь "Титановой долины" о работе предприятия.Должность генерального директора временно занимает заместитель Артемия КызласоваЕвгений Стоянов

Шилиманова одновременно проходит по делу о мошенничестве с паями в коттеджном поселке «Бухта Квинс». Еще один обвиняемым по делу выступал бард Александр Новиков, который в 2019 году получил статус свидетеля.

Вынесение меры пресечения Артемию Кызласову.Судья решила отправить в СИЗО генерального директора "титановой долины" до 17 апреляЕвгений Стоянов

Особая экономическая зона «Титановая долина» не раз попадала под шквал критики со стороны политиков и общественников. По их мнению, через ОЭЗ проводились бюджетные деньги, часть которых позже терялась. Бывший депутат Гордумы Екатеринбурга Нафик Фамиев утверждает, что Кызласов работал на «откатах» в размере 60-70% от суммы контрактов.

"КП-Екатеринбург" вела трансляцию из зала суда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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