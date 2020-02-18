Тяжелая статья: против директора «Титановой долины» возбудили уголовное дело

18 Февр. 2020 2020-02-18T21:35:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Следственный комитет Свердловской области прокомментировал спецоперацию по задержанию генерального директора ОЭЗ «Титановая долина» Артемия Кызласова, которого задержали с поличным в момент передачи взятки в размере 2,5 миллиона рублей.

Вместе с Кызласовым был задержан бывший заместитель министра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов, который также проходит обвиняемым по уголовному делу «Бухты Квинс».

В сообщении СКР фамилии участников инцидента не называются. Однако по данным следствия, вместе с руководителем проекта «Титановая долина» был задержан мужчина 1968 года, что соответствует году рождения Михаила Шилиманова.

Сегодня было возбуждено дело по статье «Взяточничество». Кызласов подозревается в злодеянии, подпадающем под статью «Вымогательство взятки в особо крупном размере», а Шилиманов – «Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере». По первой статье закон предусматривает срок вплоть до 15 лет лишения свободы и штраф в размере 70-кратной сумму от взятки.

Силовики информируют, что в летом 2019 года генеральный директор «Титановой долины» потребовал у подрядной организации взятку за подписание документов – актов сдачи-приемки выполненных работ и за оплату выполненных по договору работ.

- Житель Екатеринбурга 1968 года рождения предложил выступить посредником во взяточничестве. Вечером 17 февраля 2020 года гендиректор ОАО принял от представителя подрядной организации часть взятки, после сего подозреваемые были задержаны сотрудниками УФСБ РФ по Свердловской области- рассказывают в пресс-службе регионального СКР.

Сейчас задержанных проверяют на причастность к аналогичным преступлениям, допрашиваются свидетели, проводятся обыски, проверяется документация. СКР намерен предъявить подозреваемым обвинение и поставить вопрос об избрании меры пресечения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Говорил, что у него «крыша» в ФСБ»: силовики считают, что есть другие жертвы гендиректора «Титановой долины», у которых он вымогал взятку. Артемия Кызласова задержали во время получения денег (подробнее)

В Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали гендиректора «Титановой долины». Предприятие продолжает работать в штатном режиме (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU