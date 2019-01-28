Александр Новиков: в Екатеринбурге пайщики «Бухты Квинс» получили ключи от квартир

В Екатеринбурге в январе 2019 года пайщики скандально известного проекта «Бухта Квинс» наконец-то получили ключи от квартир в коттеджном поселке. Дома были полностью готовы к заселению еще год назад, однако перед раздачей квартир нужно было пройти несколько экспертиз.

- 22 января 2019 года между ООО «ЭлитСтрой» И пжск «Бухта Квинс» был подписан Акт передачи квартир пайщикам «Бухты Квинс». Вместе с соответствующими документами были переданы ключи от квартир, - рассказывает бард и застройщик Александр Новиков, который оказался в центре нескольких скандалов, связанным с долгостроем.

Поселок должен был напоминать лондонские кварталы . Фото: скрин с видео

Певец радостно отметил, что теперь против него не будут организовывать «псевдомитингов» и кампании по клевете, которые не раз приводили Новикова в зал суда.

- Теперь, наконец, совершенно понятно, что все, кто так громко кричал и писал о том, что нужны квартиры – на самом деле, преследовали абсолютно противоположную цель: любой ценой не дать достроить дома. Организовывать пикеты, хамские телепередачи. Но пусть это останется в прошлом, - заявил Новиков.

Уединенный поселок на берегу озера Шарташ должен был появиться еще семь лет назад. Идея его создания принадлежала известному певцу. После старта строительства многие люди решили приобрести квадратные метры именно здесь. Всего таковых набралось около 60 человек.

Фото: скрин с видео

- Сдержанный английский классический стиль, выраженный в архитектурном облике домов, в малых архитектурных формах, в отделке фасадов и элементах благоустройства прилегающих территорий. За основу архитектурного образа принята архитектура вилл Лондона, - заманчиво говорилось в рекламе грандиозного проекта.

В итоге в 2008 году с пайщиков удалось собрать почти 150 миллионов рублей. Строительством занялись Шансонье с сыном Игорем Новиковым, а также теперь уже бывший заместитель министра строительства Михаил Шилиманов, руководивший жилищным кооперативом.

Квартиры должны были заселить еще в 2012 году. Но именно тогда стройка неожиданно заглохла. Так, вместо домиков в британском стиле, на месте поселка возник угрюмый долгострой. Тогда Новиков сказал, что на строительство не хватило денег, и он сам оказался заложником ситуации.

Фото: скрин с видео

- Мы остались без всего с кредитами на руках. Мы пытались добиться возврата денег или продолжения строительства. Но все было безрезультатно, - рассказывали тогда пайщики.

Больше трех лет несчастные люди ходили по разным инстанциям, пока в деле не возник неожиданный поворот. Бард Новиков поссорился со своей знакомой Ларисой Ассоновой, после чего на женщину завели уголовное дело.

В ответ на это коллега барда и заместителя министра рассказала о ситуации с «Бухтой Квинс» и даже передала следствию документы о махинациях во время строительства. По ее словам, часть собранных для строительства денег Новиков и его приближенные поделили между собой.

Этими сведениями Ассонова подставила себя: вместо снисхождения по своему уголовному делу, она стала фигуранткой по другому, которое относится к «Бухте Квинс». Тогда же обвинение по статье «Мошенничество» предъявили и Шилиманову. После чего на допрос вызвали самого Новикова.

После активизации следователей, активизировался и Александр Новиков. Ему, несмотря на подписку о невыезде, удалось найти деньги (по слухам, за границей) и достроить коттеджный поселок. Год назад квартиры уже были полностью готовы к заселению. В начале осени застройщики получили разрешение на ввод домов в эксплуатацию.

И вот теперь пайщикам наконец-то передали ключи.

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