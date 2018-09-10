2018-09-10T12:16:29+03:00
Недвижимость

«Бухту Квинс» Александра Новикова наконец-то передадут пайщикам

Спустя 7 лет дома признали пригодными для жилья
Лев Истомин
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Барда строительство довело до уголовного делаБарда строительство довело до уголовного делаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Пайщики скандального коттеджного поселка «Бухта Квинс» в Екатеринбурге, строительство которого несколько лет назад начал известный шансонье Александр Новиков, наконец-то могут получить свои квадратные метры и заселиться.

Это произошло после того, как застройщики 7 сентября получили разрешение на ввод домов в эксплуатацию.

- Министерство строительства Свердловской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию домов ПЖСК «Бухта Квинс». С этого момента пайщики могут получать свои квартиры и оформлять свидетельства на собственность, - написал на своей страничке в Facebook бард Александр Новиков.

Поселок строили семь лет. Фото: скан с видео

Поселок строили семь лет. Фото: скан с видео

Дома подготовили для проживания еще в начале этого года. Однако тогда у застройщиков не было разрешения на ввод объектов в эксплуатацию от регионального Минстроя и заключения о соответствии проекту от Госжилстройнадзора.

Строительство коттеджного поселка сопровождалось скандальным судебным процессом, в ходе которого Новикову и его партнерам предъявили обвинение в мошенничестве. Пострадавшими от действий застройщиков стали более 60 человек, которым причинили ущерб на 50 миллионов рублей. Позже эта цифра снизилась, а фигуранты дела заявили, что собранные деньги потратили на строительство.

Сам Новиков утверждает, что дело против него «состряпали» клеветники.

Фото: Facebook Александра Новикова

Фото: Facebook Александра Новикова

Фото: Facebook Александра Новикова

Фото: Facebook Александра Новикова

Фото: Facebook Александра Новикова

Фото: Facebook Александра Новикова

Фото: Facebook Александра Новикова

Фото: Facebook Александра Новикова

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