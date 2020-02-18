2020-02-18T14:06:01+03:00
Происшествия

«Говорил, что у него «крыша» в ФСБ»: силовики считают, что есть другие жертвы гендиректора «Титановой долины», у которых он вымогал взятку

Артемия Крыласова задержали накануне во время получения денег
Евгений Стоянов
Поделиться:
Комментарии: comments3
Артемий Кызласов много путешествовал. Фото: страница в FacebookАртемий Кызласов много путешествовал. Фото: страница в Facebook
Изменить размер текста:

Накануне в Екатеринбурге в бизнес-центре «Высоцкий» задержали генерального директора особой экономической зоны «Титановая долина» Артемия Кызласова. Вскоре после задержания против топ-менеджера завели уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Источник в правоохранительных органах, осведомленный о вчерашней операции, рассказал некоторые подробности громкого дела. По словам нашего собеседника, по предварительным дынным, сумма взятки была в районе 2,5 миллионов рублей.

- Оперативным сопровождением операции занималась ФСБ, а уголовное дело возбуждено Следственным комитетом. Кызласов был задержан непосредственно в момент получения денег. Предполагаемым взяткодателем был представитель компании «Проектное дело». Фирма являлась контрагентом «Титановой долины», - уточняет источник, знакомый с ситуацией.

Также силовик заявил: следствие считает, что Артемий Кызласов вымогал деньги не только у представителей компании «Проектное дело».

- Человек ничего не боялся, вымогал взятки за успешное закрытие контрактов не только у своих прямых подрядчиков, но и у субподрядчиков. Жертвам он говорил, что у него есть «крыша» в ФСБ и других силовых структурах, поэтому ему ничего не будет. Но это не соответствует действительности, и вчерашнее задержание это подтвердило, - добавляет собеседник.

Также он подтвердил, что накануне вместе с Кызласовым задержали экс-замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова. Следствие считает, что он был посредником при передачи взятки. Его статус в деле Кызласова пока неизвестен.

В пресс-службе СУ СКР информацию о задержании Артемия Кызласова пока не комментируют.

СПРАВКА "КП"

Кызласов Артемий Игоревич родился в 1975 году. Окончил Московский горный институт по специальности «экономист», продолжил образование в Высшей школе корпоративного управления Академии народного хозяйства при Правительстве России.

С 1996 по 2000 годы работал в компании Intel Moscow, (входила в структуру ГК ЮКОС). С 2000 года занимал пост финансового директора в ООО «Каспийская нефтяная компания». С 2003 года занимал аналогичную должность в ЗАО «Русское лесопромышленное партнерство».

С ноября 2008 года руководил направлением привлечения инвестиций в Министерстве экономики и труда Свердловской области. С апреля 2010 по май 2011 года возглавлял представительство государственной корпорации «Внешэкономбанк» в Уральском федеральном округе.

С 2011 года возглавил управляющую компанию ОЭЗ «Титановая долина». По настоящее время занимал должность генерального директора «Титановой долины».

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Школьница-тиктокерша, родившая ребенка, исчезла после убийства своего бывшего
Молодая мать перестала заходить в социальные сети, а друзьям сказала, что подалась в бега с отцом своей семимесячной дочки - именно он может быть замешан в гибели 19-летнего парня в Новосибирске
Новости 24
Должен был доставить в срок по адресу: полицейские поймали уральца-накрокурьера
«Готовы выслушать всех»: екатеринбуржцев призывают за деньги рассмешить Светлакова
Уралец пытался подкупить полицейского, который поймал его за вождение без прав
Чувствительны к взрывчатке: пассажиров Кольцово будут досматривать еще пристальней
ЕВРАЗ КГОК автоматизирует производство агломерата
Заброшенный пост ДПС на Московском тракте начнут разбирать уже летом
Челябинский тракт, проходящий через Екатеринбург, превратят в магистраль
Силовики Екатеринбурга отказались заводить дела на 80 подростков-хулиганов
Под Екатеринбургом за 25 миллионов продают золотой дворец с ангелами и шикарными люстрами
«Не вдохновляет»: подростки в Екатеринбурге стали больше разбойничать
Испугался и схватился за нож: екатеринбуржца отправили под суд за убийство товарища
Хотят повторить победу шестилетней давности: екатеринбуржцы поборются с лучшими армрестлерами страны
Любовь сильнее ядерной войны: житель Екатеринбурга сделал предложение девушке через игру про постапокалипсис
Свердловское кафе оштрафовали за нетрудоустроенного сотрудника
Последний спектакль в Театре кукол Екатеринбурга отыграют в конце апреля