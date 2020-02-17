В Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали гендиректора «Титановой долины»

В Екатеринбурге 17 февраля при получении взятки с поличным задержан генеральный директор особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов. Спецоперацию по задержанию гендиректора ОЭЗ проводили сотрудники УФСБ. Об этом пишет издание «Коммерсант».

При этом, на самом предприятии «КП-Екатеринбург» информацию о задержании Кызласова не подтвердили.

- Странная информация. Мы ничего об этом не слышали, работаем в штатном режиме, - рассказывает в «Титановой долине».

Напомним, что особая экономическая зона в Свердловской области создана 10 лет назад, она принадлежит правительству региона. Кызласов ее возглавил сразу после создания. За время существования в проект вложено 3,7 миллиардов рублей. У предприятия есть две площадки, одна расположена в городе Верхняя Салда, вторая – в Екатеринбурге в районе Уктуса.