2020-02-17T18:17:09+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали гендиректора «Титановой долины»

Предприятие продолжает работать в штатном режиме
Лев ИСТОМИН
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Артемий КызласовАртемий КызласовФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге 17 февраля при получении взятки с поличным задержан генеральный директор особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов. Спецоперацию по задержанию гендиректора ОЭЗ проводили сотрудники УФСБ. Об этом пишет издание «Коммерсант».

При этом, на самом предприятии «КП-Екатеринбург» информацию о задержании Кызласова не подтвердили.

- Странная информация. Мы ничего об этом не слышали, работаем в штатном режиме, - рассказывает в «Титановой долине».

Напомним, что особая экономическая зона в Свердловской области создана 10 лет назад, она принадлежит правительству региона. Кызласов ее возглавил сразу после создания. За время существования в проект вложено 3,7 миллиардов рублей. У предприятия есть две площадки, одна расположена в городе Верхняя Салда, вторая – в Екатеринбурге в районе Уктуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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