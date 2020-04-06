2020-04-06T11:06:20+03:00
Происшествия

«Моя девочка запивает таблетки слезами»: крик души матери девушки, которую переехала пьяная жена экс-полицейского

Ровно год назад жительница Белоярского Марина Мартемьянова сбила Ксению Шумкову и Юлию Лодыгину
Олег ГАЛИМОВ
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Из-за травм Юлия Ладыгина не может долго ходить и сидеть. Фото: СОЦСЕТИИз-за травм Юлия Ладыгина не может долго ходить и сидеть. Фото: СОЦСЕТИ
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6 апреля для них теперь не просто весенний день, а второй день рождения. Год назад жизнь Юлии Ладыгиной и Ксении Шумковой поделилась на «до» и «после». Возвращаясь домой в компании друзей, 17-летних девочек сбил внедорожник Nissan Juke под управлением пьяной Марина Мартемьяновой. Но вместо того, чтобы оказать подросткам первую помощь и вызвать скорую, «гонщица» сначала скрылась, а затем вернулась и переехала передними колесами Ксению.

Экспертиза показала 1,241 промилле алкоголя, позже Мартемьянова признается в суде, что села за руль из-за того, что не смогла вызвать такси – телефон разрядился, и ей хотелось поскорее вернуться домой к мужу и детям.

Тот самый Nissan Juke. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Тот самый Nissan Juke. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Большую часть следствия Мартемьянова провела под домашним арестом, адвокатам удалось вызволить ее из СИЗО. Лишь в начале 2020 суд поставил точку в резонансном деле, но приговор Свердловского областного суда не удовлетворил потерпевших. Марине Мартемьяновой назначили 2 года и 6 месяцев колонии-поселения. При этом прокуратура просила признать ее виновной в покушении на убийство и назначить 9 лет за решеткой.

Также жена экс-полицейского должна выплатить Ксении Шумковой 900 тысяч рублей, а ее матери - 200 тысяч рублей.

БОЛЬ, СЛОВНО ТЕБЯ ПИНАЮТ ДЕСЯТЬ ЧЕЛОВЕК

Столкновение с внедорожником не прошло бесследно для здоровья девушек: тупые травмы живота и повреждения внутренних органов.

- Уже прошел год, а мы до сих пор не можем жить полноценной жизнью, - рассказывает мама Юлии Ладыгиной Надежда Свойкина. – Виновница аварии спокойно спит по ночам, а у моей девочки все тело болит круглыми сутками, судороги и много чего другого. Наша девочка горстями ест таблетки, запивая их горькими слезами. Когда же это все закончится?! Водители – не садитесь за руль после употребления спиртного!

Юлия Ладыгина и Ксения Шумкова (справа). Фото: СОЦСЕТИ

Юлия Ладыгина и Ксения Шумкова (справа). Фото: СОЦСЕТИ

Сама Юля также не скрывает, что ей предстоит долгий курс реабилитации.

- В основном чувствую себя плохо. Постоянные головные боли и боли по всему телу. Словно тебя начинают пинать 10 человек. Частые судороги, сильная утомляемость. Не могу долго ходить и сидеть, - рассказала «КП» пострадавшая.

Как выяснилось, Мартемьянова до сих пор живет полноценной жизнью. В данный момент она ждет повестки. Схожая ситуация была в прошлом году у «очкарика» Влада Рябухина, когда он самостоятельно приехал в колонию-поселение.

Марина Мартемьянова и ее муж Николай. Фото: СОЦСЕТИ

Марина Мартемьянова и ее муж Николай. Фото: СОЦСЕТИ

- Несмотря на все проблемы со здоровьем и резкое ухудшение зрения экспертиза поставила Юле средний вред. А Мартемьянова продолжает спокойно жить! – добавила Надежда Свойкина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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