«Помогите победить несправедливость»: в Екатеринбурге ищут доноров для девочки, которую переехала пьяная женщина
Друзья 17-летней Ксюши из Белоярского, которая пострадала с подругой в результате наезда пьяной женщины за рулем Nissan Juke, просят о помощи. В субботу ее вместе с подругой на высокой скорости переехала пьяная 34-летняя местная жительница Марина Мартемьянова.
- По горячим следам дорожные инспекторы нашли водителя, провели освидетельствование на состояние опьянения, по результатам которого установлено состояние опьянения, прибор показал наличие 1,241 промили алкоголя в выдыхаемом воздухе, - отметил пресс-секретарь регионального главка полиции Валерий Горелых.
Пьяную женщину быстро задержал наряд ГИБДД. Фото: ГУ МВД по Свердловской области
Девочке требуется переливание крови и всех потенциальных доноров просят посодействовать. Это можно сделать в Екатеринбурге с 08:00 до 13:00 в областной службе крови по адресу Пальмиро Тольятти, 8. Ей предстоит сложная операция, у девушки раздроблены кости таза и закрытая черепно-мозговая травма.
- Ей уже делают переливание, но нужно еще. Помогите нашей девочке победить несправедливость, - пишут друзья Ксюши в социальных сетях.
А вот вторая пострадавшая в аварии девушка – Юлия, судя по всему, уже пришла в себя и даже выходит на связь в социальных сетях таких как «ВКонтакте» и Instagram. По словам матери Юлии, у Ксюши сломан позвоночник и у нее будут проблемы с ногами.
Подруга Ксении уже пришла в сознание. Фото: соцсети
Тем временем к расследованию наезда подключился и Следственный комитет.
Марина Мартемьянова и ее муж Николай, который еще недавно работал участковым. Фото: соцсети
Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».
- В настоящее время в рамках расследования органами СКР выясняются все обстоятельства инцидента, допрашиваются свидетели, назначена судебная медицинская экспертиза пострадавших в целях установления степени тяжести вреда их здоровью, - отметили в свердловском СУ СКР. - Также в ходе следствия будет проведена судебная автотехническая экспертиза и иные следственные действия, по результатам которых действиям подозреваемой женщины будет дана объективная правовая оценка.
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ИСТОЧНИК KP.RU