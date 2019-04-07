2019-04-07T10:41:22+03:00
Происшествия

В поселке Белоярском пьяная женщина дважды переехала 17-летних девушек

Одна из девушек получила закрытую черепно-мозговую травму, а вторая - перелом позвоночника
Дарья РЯБОВА
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На этой машине пьяная женщина два раза сбила 17-летних девушекНа этой машине пьяная женщина два раза сбила 17-летних девушекФото: ГУ МВД по Свердловской области
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В Свердловской области в поселке Белоярский ночью субботы произошла страшная авария. По краю дороги прогуливались подростки - две девушки и два парня. Шли по правилам - навстречу движущемуся транспорту, на них даже были надеты куртки со светоотражающими элементами. Но это, однако, не помешало 34-летней женщине - по некоторым данным экс-супруге бывшего участкового Марине Мартемьяновой - сбить подростков. Сначала автоледи проехалась на своей иномарке Nissan по двум 17-летним девушкам и скрылась с места ДТП. Но долго ждать себя не заставила - вернулась и вновь переехала одну из девушек. После этого окончательно скрылась. Подростков в тяжелом состоянии доставили в реанимацию Белоярской ЦГБ. Одна из девушек была в коме.

- По горячим следам дорожные инспекторы нашли водителя, провели тест на алкогольное опьянение и прибор показал 1,241 промили, - рассказывает Валерий Горелых, глава пресс-службы Свердловского полицейского главка. - Теперь женщину ждет наказание по статье 12.8 КоАП РФ – управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также за уезд с места ДТП по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ. Теперь автоледи лишат водительских прав и отправят под суд за уголовное преступление по части 2 статьи 264 УК РФ - нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинения тяжкого вреда здоровью человека.

Одна из пострадавших девочек Фото: группа в ВК "Подслушано в Белоярском"

Одна из пострадавших девочек Фото: группа в ВК "Подслушано в Белоярском"

По этой статье женщина может оказаться за решеткой на четыре года. Сейчас за дело взялись следователи. Они устанавливают обстоятельства ДТП, опрашивают свидетелей и проводят медицинскую экспертизу для оценки степени тяжести вреда, причиненного девушкам. Сейчас пострадавшие находятся в Белоярской центральной городской больнице. У одной - перелом костей таза, закрытая черепно-мозговая травма, у другой - компрессионный перелом позвоночника и закрытая черепно-мозговая травма.

- Хочу развеять миф - девочки были трезвыми, - объясняет мама одной их пострадавших. - Шли домой, на часах было 00:30. Девочкам до 18 лет не хватает пары месяцев. Можете меня осуждать, я рада за тех, кто в 17-18 лет сидит дома. Но ч знаю - большинство молодежи в это время гуляет. Просто моей дочери не повезло - на ее месте мог быть любой ребенок. Если пьяный водитель за рулем у нас - норма, то я не знаю... А автоледи даже не извинилась.

Тем временем состояние девочек остается тяжелым. Знакомые рассказывают, что одна из них очнулась и жалуется, что сильно болит спина. А белоярцы, чем могут, поддерживают обездоленных горем родителей и просят быть сильнее, ведь их дочки - умницы и красавицы - как никогда в этом нуждаются. Некоторые, правда, переживают, что историю могут замять: «‎Ничего этой автоледи не будет! Там все подвязано!». Но после такой огласки спустить пьяной женщине с рук ее преступление вряд ли удастся. Тем более делом активно занимаются сотрудники СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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