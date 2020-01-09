«Чрезмерно мягкое наказание»: прокуратура обжаловала приговор женщине, дважды сбившей 17-летних девушек в Белоярском

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области рассказали, что обжаловали приговор Марине Мартемьяновой, которая в апреле 2019 года на своем Nissan Juke дважды наехала на 17-летних девушек. В момент ДТП женщина была пьяна. В прокуратуре посчитали, что наказание для виновницы аварии было слишком мягким.

Напомним, все произошло в апреле 2019 года. Мартемьянова ехала на машине, а ей навстречу шли четверо молодых людей – две девушки и два парня. Авто под управление пьяной женщины наехал на компанию. Парни успели в последний момент отскочить, а вот девушкам не повезло. Nissan их протаранил. После этого Мартемьянова скрылась с места аварии, но вскоре вернулась и проехала по одной из девушек, лежащей на обочине второй раз. Обеих девушек в тяжелом состоянии доставили в реанимацию Белоярской ЦГБ. Одна из них была в коме.

Следователи СКР считали, что второй раз Мартемьянова наехала на девушек, чтобы скрыть следы преступления. Ее обвинили в попытке убийства и нарушении правил дорожного движения, повлекшему тяжкие телесные повреждения. Но Белоярский районный суд посчитал попытку убийства недоказанной. В итоге Мартемьянову приговорили к полутора годам колонии-поселения и на два года лишили права управлять транспортными средствами.

Женщине протаранила девушек на этой машине. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

- Прокуратура обжаловала приговор Белоярского райсуда в отношении Мартемьяновой. В апелляционном представлении прокуратура указала, что не согласна с квалификацией судом действий подсудимой. Также прокуратура указала на чрезмерно мягкое наказание, назначенное судом подсудимой, - рассказали «КП» в пресс-службе надзорного ведомства.

Марина с мужем Николаем. До этого мужчина работал в ГИБДД. Фото: соцсети

В прокуратуре добавили, что апелляция была подана сегодня.

Мама одной из пострадавших девушек после оглашения приговора рассказала, что также считает наказание для Марины Мартемьяновой слишком мягким.

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