«Мы все в шоке»: в Белоярском вынесли приговор женщине, дважды сбившей 17-летних девушек на машине

В Белоярском вынесли приговор 34-летней Марине Мартемьяновой. Женщину признали виновной в нарушении правил дорожного движения, совершенном в состоянии опьянения, повлекшим тяжкий вред здоровью. Обвинение в попытке убийства с нее сняли. Прокуратура требовала для женщины 9 лет колонии, но в итоге приговор вышел гораздо мягче. Напомним, резонансное ДТП произошло в апреле этого года.

По версии следствия, Марина Мартемьянова ехала на своем Nissan Juke. В этот момент навстречу ей шли четверо молодых людей – две девушки и два парня. Отмечается, что на их одежде были светоотражающие элементы. В итоге авто Мартемьяновой наехал на компанию. Парни успели в последний момент отскочить, а вот девушкам не повезло. Nissan их протаранил. После этого Мартемьянова скрылась с месте аварии, но через некоторое время вернулась на место ДТП вновь. На этот раз она проехала по одной из девушек, лежащей на обочине (в этот момент друзья пытались оказывать ей первую помощь). После этого лихачка уже окончательно скрылась. Девушек в тяжелом состоянии доставили в реанимацию Белоярской ЦГБ. Одна из них была в коме.

Сильнее всего от удара пострадала Ксения. Девушка оказалась дважды сбита пьяной лихачкой. Ее перевезли в Екатеринбург. Врачи делали Ксюше переливание крови. Также медики провели сложную операцию, чтобы восстановить кости таза, которые оказались раздроблены в ДТП. Помимо этого врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму.

Тот самый автомобиль, за рулек которого была пьяная лихачка. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

ОБВИНЯЕТСЯ В ПОПЫТКЕ УБИЙСТВА

Позже СКР посчитал эти действия Марины Мартемьяновой попыткой убийства. В итоге к статье «Нарушение правил дорожного движения, совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» прибавилась еще одна – «Покушение на убийство, совершённое с целью скрыть другое преступление».

На время следствия Марину Мартемьянову заключили в СИЗО, однако там женщина пробыла два месяца. Адвокату лихачки удалось добиться, чтобы ее отпустили под домашний арест. Суд учел, что Николай Мартемьянов – муж Марины, перенес инфаркт, а у пары двое несовершеннолетних детей, за которыми нужно ухаживать.

«ПОКУШЕНИЯ НА УБИЙСТВО НЕ БЫЛО»

30 декабря – перед приговором в Белоярском районном суде Марина Мартемьянова выступила с последним словом (аудиозапись ее речи из зала суда есть в распоряжении «КП». – Прим. Ред.).

- Хочу свое слово начать с извинений потерпевшим. Я не признаю вину в полном объеме, никакого покушения на убийство у меня не было и в мыслях. Также я не знала этих девочек до этого. Я признаю, что села за руль в алкогольном состоянии и, не справившись с управлением, совершила наезд на пешеходов и скрылась с места ДТП. В полном объеме признавала и признаю часть вторую статьи 264, - подытожила Мартемьянова.

Марина Мартемьянова с мужем Николаем. Фото: соцсети

Также она рассказала, что следователи на нее никак не давили.

- Для любой женщины нет большего наказания, чем разлука с детьми. Я прошу о нисхождении, потому что у меня есть несовершеннолетние дети, - заявила Мартемьянова. – Мой муж перенес инсульт, а папа – пенсионер. Прошу суд не наказывать меня слишком строго, так как я ранее не привлекалась к уголовной ответственности и не была судима. Я очень раскаиваюсь и еще раз прошу прощения у потерпевших.

ПОЛТОРА ГОДА ВМЕСТО ДЕВЯТИ

В итоге судья не нашел доводов, подтверждающих, что Мартемьянова хотела совершить убийство. Также суд учел раскаяние и наличие у женщины детей.

- Суд считает, что подсудимая не желала нанести последствия в виде тяжкого вреда здоровью для потерпевших, - зачитывает приговор судья Георгий Куцый.

Судья не нашел подтверждений того, что Мартемьянова пыталась совершить убийство. Также он учел, что она частично компенсировала пострадавшим деньги на лечение, а также наличие на иждивении детей.

- Белоярский районный суд назначил Марине Мартемьяновой наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года, - рассказали в областной прокуратуре.

Надежда Свойкина - мама пострадавшей Юлии рассказала, что она, ее дочь и семья второй пострадавшей девушки не согласна с таким мягким приговором.

- Мы все в шоке от такого приговора. Ждали, что ей дадут больше. У моей дочери до сих пор проблемы со здоровьем, болит спина. Она еле стояла в зале, пока читали решение.

Приговор может быть оспорен в течении 10 дней. В прокуратуре рассказали, что решение о том будет ли он оспорен, примут позже.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Помогите победить несправедливость»: в Екатеринбурге ищут доноров для девочки, которую переехала пьяная женщина. У 17-летней Ксюши раздроблен таз и проломлен череп (Подробнее).

«В поселке готовы ее на кол посадить»: В Белоярском пьяная женщина дважды переехала 17-летних девушек. Одна из девушек получила закрытую черепно-мозговую травму, а вторая - перелом позвоночника (Подробности).