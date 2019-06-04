На Урале суд отпустил под домашний арест жену экс-полицейского, сбившую двух подростков

34-летняя Марина Мартемьянова, которая ночью 6 апреля в поселке Белоярский в пьяном состоянии дважды переехала на своей иномарке 17-летних девушек, отправится домой к мужу и детям. Почти два месяца женщина находилась под стражей, но в понедельник 3 июня на заседании о продлении для нее меры пресечения Белоярский суд принял решение заключить виновницу ДТП под домашний арест.

- Меру пресечения изменили на домашний арест, - подтверждают в пресс-службе Белоярского суда. - Ходатайство следователя о мере пресечения суд рассматривает в рамках досудебного контроля. Если до 5 июля следователь не успеет закончить расследование уголовного дела, то он обратится в суд с новым ходатайством. То есть уголовное дело в отношении Мартемьяновой в суд еще не поступало. А до этого времени женщина будет находиться под домашним арестом.

МУЖ ПЕРЕЖИЛ ИНСУЛЬТ - НУЖНО СИДЕТЬ С ДЕТЬМИ

По словам мамы одной из пострадавших девочек Юлии Надежды Свойкиной, такое решение суд принял потому, что у мужа Марины проблемы со здоровьем. Нужно кому-то присматривать за детьми.

- Ходатайство адвоката Мартемьяновой с просьбой перевести её под домашний арест объяснялось так: ранее она не привлекалась к уголовной ответственности, - пересказывает Надежда решение суда. - Имеет положительные характеристики с места работы. На ее иждивении находится двое несовершеннолетних детей 9 и 14 лет. Но у них есть отцы, которые могут их забрать. Неужели теперь можно выпустить всех преступников, чтобы они ухаживали за своими детьми, матерями и мужьями? Где же справедливость?

Тот самый Nissan, на котором виновница аварии дважды переехала девочекФото: ГУ МВД по Свердловской области

Марина Мартемьянова замужем за бывшим полицейским. По словам ее адвокатов Николай проходит стационарное лечение с ишемическим инсультом. Чтобы проверить эту информацию мама Юлии звонила в больницу - в больнице подтвердили у мужчины был гипертонический криз.

- Они вроде как возместили ущерб, выплатили нам 50 тысяч рублей и 65 тысяч рублей семье Ксении, - рассказывает Надежда. - Но эти деньги они бросили нам, как подачку, даже не прикрепили сообщения с пожеланием выздоровления или хотя бы информацией, от кого этот перевод. Наши юристы будут настаивать, что Марину нельзя выпускать из СИЗО. Все-таки у нее родственники в правоохранительных органах...

В момент аварии Марина Мартемьянова была пьянойФото: Соцсети

ПРОДЛИЛИ ПОСТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ И НАШЛИ НОВЫЙ ПЕРЕЛОМ

Также женщина утверждает, что узнала о заседании, на котором обсуждалось изменение меры пресечения, только утром понедельника.

- Мы всё узнаём последние, - негодует Надежда. - О заседании заранее не предупредили ни нас, ни наших адвокатов. Мне позвонили в 11:00, а заседание было в 15:00. Мне самой пришлось представлять интересы дочки в суде. Теперь мы подаем на обжалование!

Тем временем обе девушки лежат дома с множественными переломами, не вставая с постели. Их родные и друзья каждый день держат за них кулачки, чтобы девочки скорее поправились и встали на ноги. Ксюша уже делает первые шаги - разрешено всего пять в день. А Юлия еще не может себе такое позволить - у нее нашли новый перелом левой доли крестцового отдела.

- Нам продлили постельный режим еще на три месяца, - делится Надежда. - Начались проблемы с сосудами - формируется эпилепсия. И куча других нарушений. Пришлось взять академический перерыв на месте учебы - нужно лечиться, восстанавливаться.

Девочкам перевели деньги за лечение, но так и не извинились за причиненную больФото: Соцсети

СПАСТИ ДЕВОЧЕК ПОМОГЛИ МАЛЬЧИКИ

Стала известна еще одна подробность той ужасной трагедии. "Комсомолка" рассказывала, что в тот вечер девочки шли по дороге не одни, а с двумя молодыми людьми, которые успели отскочить в сторону. Именно они находились рядом с Юлей и Ксюшей до приезда «скорой помощи». Помогали вдвоем и вызвали друга, у которого мама работает медиком.

- Все говорили много всего и о девочках, и о Марине, - пишет в соцсетях мама Юлии. - Но какого было нашим мальчишкам, оказавшись в такой ситуации, никто не задумывался. Шли, болтали с девочками, а тут бах... и такое. Не дай бог, кому-то оказаться и на их месте! Ведь, нужно было действовать молниеносно, и так, чтобы не навредить девочкам!

Когда Юлю и Ксюшу сбили, молодые люди бросились им на помощь и позвали на подмогу друга Павла. Он тут же приехал, оказал первую медицинскую помощь. Одной из девочек, которая пострадала сильнее, высунул запавший язык и делал массаж сердца, чтобы она могла дышать. Когда приехали врачи, помог уложить ее на носилки. А потом помогал второй пострадавшей девушке.

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