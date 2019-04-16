Жену экс-полицейского, которая сбила в Белоярском двух девушек, оставили за решеткой

В Свердловском областном суде рассмотрели апелляцию по мере пресечения 34-летней Марины Мартемьяновой. В начале апреля жена экс-полицейского, будучи пьяной, сбила в Белоярском двух 17-летних девушек. На записях с камер видеонаблюдения видно, как серый Nissan Huke наезжает на несовершеннолетних, а затем разворачивается и словно «добивает» пострадавших.

Инспекторы ГИБДД по горячим следам задержали автоледи, алкотестер показал 1,241 промилле, что почти в 8 раз больше положенного максимума.

Марина Мартемьянова и ее муж Николай. Фото: соцсети

Изначально Мартемьянову обвиняли только по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»), но позже следователи СКР добавили к этому и «Покушение на убийство».

У одной из девушек врачи диагностировали перелом костей таза и закрытую черепно-мозговую травму. Ее подруга также получила ЧМЗ и компрессионный перелом позвоночника. В тяжелом состоянии подростков доставили в реанимацию Белоярской ЦРБ, но позже их перевели в ДГКБ № 9 Екатеринбурга. Для одной из пострадавших искали доноров крови, но позже выяснилось, что операция не понадобится.

Пострадавшие девушки Ксения и Юлия. Фото: соцсети

На прошлой неделе суд Заречного отправил Мартемьянову на время следствия в СИЗО, но пьяная гонщица решила оспорить решение в Свердловском областном суде.

Жители Белоярского боятся, что Мартемьянова избежит наказания из-за связей мужа в МВД. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Перед заседанием адвокаты Мартемьяновой заявили, что будут ходатайствовать о домашнем аресте.

- Она обычная, адекватная женщина. Все понимают, что она будет обязана возместить ущерб пострадавшим.

В зале суда пьяная гонщица не присутствовала, ее вывели на связь через ВКС. На вопрос судьи о своей работе Мартемьянова заявила, что работал в «МРСК Урала» инженером.

Прокурор в свою очередь первым делом попросил о приобщении к делу показания свидетелей того рокового ДТП.

- Судом не проверялось, было ли у Мартемьяновой причастность к умыслу в покушении на убийство. Данные вопросы не обсуждались, следователю не задавались. Это существенное нарушение уголовно-процессуального законодательства. Защита полагает, что решение первой инстанции подлежит отмене. Считаем, что обвиняемую можно отпустить под домашний арест, - заявил адвокат автогонщицы.

Второй защитник отметил, что Мартемьянова не могла умышленно совершить покушение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/703522" frameborder="0"></iframe> Выступление женщины, которая сбила подростков в Белоярском.Видео: Олег Галимов

- У подзащитной нет никаких намерений скрыться. У неё двое несовершеннолетних детей, а следствие не проводило эксперименты. В момент аварии на улице было темно и она не могла видеть тех, кого сбила.

Сама Мартемьянова расплакалась и также попросила суд выпустить ее из СИЗО на время следствия.

- Я раскаиваюсь, - заявила она по ВКС. - Этого больше не повторится.

Адвокат пострадавшей стороны отметила, что Марину Мартемьянову нельзя выпускать из тюрьмы для арестантов из-за «большого количества родственников в правоохранительных органах».

Государственный обвинитель отметила, что «гонщица» была пьяной и пыталась скрыться с места аварии и уже привлекалась к отвественности за проезд на красный, за непредоставление преимущества на дороге.

После этого прессу удалили из зала. Адвокаты Мартемьяновой предоставили документы о состоянии ее здоровья и двух детей.

Позже они попросили учесть суд, что подзащитную «ослепили фары встречной машины, когда она возвращалась на место аварии». По их мнению, именно поэтому она повторно наехала на девушек.

Однако служители Фемиды оставили без удовлетворения ходатайство адвокатов. Марина Мартемьянова пробудет в СИЗО до 5 июня.