Пройдет по опустевшим улицам: митрополит Кирилл помолится за Екатеринбург, зараженный коронавирусом

Пока жители Екатеринбурга сидят на карантине из-за пандемии коронавируса, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл совершит молитвенный объезд города. Мероприятие назначено на субботу, 4 апреля, в день Похвалы Богородицы - с пением параклиса Пресвятой Богородице.

- Молитвенный объезд будет совершен с прошениями о мире всего мира, об укреплении веры, о спасении всех недугующих и страждущих, о всех нуждающихся в утешении и выздоровлении, о защите Екатеринбурга от губительного поветрия и смертоносной заразы, - объяснили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

В это же время во всех храмах города будет совершаться параклис Божией Матери. Кроме того, из-за пандемии коронавируса, митрополит Кирилл попросил всех присоединиться к молитве, но удаленно - молиться дома и смотреть онлайн-трансляцию, которая будет вестись на время всего хода.

Напомним, не так давно верующие различных конфессий попросили свои паствы как можно реже посещать храмы, синагоги и мечети, чтобы избежать рисков заразиться коронавирусной инфекцией. В Екатеринбургской епархии рассказали, что храмы открыты и работают, однако для всех верующих организованы онлайн-трансляции служб. В самих храмах будет усилено дежурство священников для просьб о причастии на дому пожилым людям старше 65 лет, которым не рекомендовано покидать квартир.

А вот Еврейское сообщество Урала и Региональное духовное отделение мусульман поступили более радикально - они закрыли все мечети и синагоги на территории области. Паству попросили молиться дома.

Напомним, что накануне губернатор Евгений Куйвашев ужесточил режим самоизоляции на территории Свердловской области - вплоть до 20 марта. Это значит, что теперь нельзя будет выходить из дома за редкими исключениями: если надо выбросить мусор, сходить в ближайший к вашему дому магазин, выгулять у дома собаку или, в случае необходимости, поехать на работу.

Тем временем в Свердловской области официально зарегистрировано 39 случаев заболевания COVID-19. Но есть и хорошие новости: 13 человек полностью поправились и были отпущены домой. Всех, кто с ними контактировал, также выписали из больницы. Остальные находятся под наблюдением медиков в ГКБ №40.

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