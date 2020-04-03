Режим самоизоляции в Екатеринбурге продлили до 20 апреля

3 Апр 2020 2020-04-03T16:54:44+03:00

Режим самоизоляции в Свердловской области продлили на две с половиной недели

Изменить размер текста: A A

Стало известно, когда снимут ограничительные меры в Екатеринбурге. Сегодня на пресс-конференции вице-губернатор Павел Креков сообщил, что власти продлили режим самоизоляции в Свердловской области.

- Губернатором принято решение о продлении особого режима на территории региона до 20 апреля. Набор ограничительных мер будет дифференцирован в зависимости от эпидобстановки в конкретных территориях региона, - Заместитель губернатора Павел Креков

Помимо этого Креков заявил, что всем школьникам, у кого нет компьютера купят технику. Это нужно, чтобы дети смогли обучаться удаленно.

Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о режиме самоизоляции с 30 марта. Согласно ему, выходить на улицу можно только за продуктами, в аптеку, на прогулку с собакой и работу. Во всех остальных случаях граждане должны оставаться дома.

Тем временем, сейчас в Свердловской области подтвердили 39 случаев. Уже тринадцать человек вышли из больницы полностью здоровыми.

ИСТОЧНИК KP.RU