Свердловских верующих всех конфессий попросили молиться дома

31 Март 2020 2020-03-31T09:35:27+03:00

В Екатеринбурге закрыли мечети и синагоги, а в храмы частично ограничили доступ

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Представители разных конфессий на территории Свердловской области попросили свои приходы отказаться от посещения храмов, мечетей и синагог и молиться дома. Такие меры - в целях профилактики распространения коронавируса.

В Екатеринбургской епархии попросили не ходить на богослужения, даже несмотря на то, что сами храмы работают. Для удобства верующих будет организована прямая трансляция всех служб.

- Начиная с третьей декады марта во всех храмах Екатеринбургской митрополии по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла возносится прошение на сугубой ектеньи и читается молитва во время губительного поветрия и смертоносной заразы, - сообщается в заявлении епархии. - Эту молитву просят читать каждого христианина дома.

В самих храмах будет усилено дежурство священников для просьб о причастии на дому пожилым людям старше 65 лет, которым не рекомендовано покидать квартир.

Региональное духовное управление мусульман Свердловской области отменило во всех мечетях и приходах пятничные намазы, посоветов совершать их дома. Мечети будут закрыты для всех, кроме сотрудников.

- Уважаемые братья и сестры, этот вирус - не первый, который испытывал человечество. 18 числа месяца Раджаб, 13 марта этого года состоялось заседание совета улемов духовного управления мусульман России. Там вынесена фетва, которую прислал глава Духовного собрания мусульман России, муфтий Москвы Альбир Крганов: рекомендовано совершать молитвы дома, - рассказал председатель Духовного управления мусульман Урала муфтий Абдуль-Куддс Ашарин.

Еврейское сообщество Урала почти две недели назад отменило все молитвенные собрания и закрыло синагогу. Главный раввин Екатеринбурга и Свердловской области Зелиг Ашкенази попросил всех жителей, вне зависимости от религии и национальности, заботиться друг о друге и остаться дома.

- Встреч не будет даже в субботу, которая считается самым святым днем для еврейского народа. Мы не проводим шаббат, а такой ситуации, чтобы мы его отменили, у нас не было никогда, - добавил он. - Но я считаю, что мы сделали все правильно.

Напомним, что накануне губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о введении на территории региона режима самоизоляции. Это значит, что теперь нельзя будет выходить из дома за редкими исключениями: если надо выбросить мусор, сходить в ближайший к вашему дому магазин, выгулять у дома собаку или, в случае необходимости, поехать на работу. Указ действует с 30 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU