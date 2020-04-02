Екатеринбурженка заплатит 30 тысяч после публикации фейка о коронавирусе

Екатеринбурженка написала в соцсетях о закрытии областного центра от всех, кто не имеет прописки. Теперь, по решению суда за публикацию фейка о коронавирусе женщина заплатит 30 тысяч. Как рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, распространительницу фейковой новости быстро нашли благодаря оперативным действиям сотрудников полиции и ФСБ.

- Женщину привлекли к ответственности по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ «Злоупотребление свободой массовой информации», - рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Екатеринбурженка свою вину признала. Напомним, что ранее в интернете распространяли фейковую информацию о закрытии дорог и о наличии случаев квартирных краж, которые совершают люди под предлогом проведения карантинных мероприятий в связи с ситуацией по коронавирусу.

В оперштабе по коронавирусу, который был создан указом губернатора Куйвашеванапоминают, что всем, кто распространяет подобные фейки, грозит административная и уголовная ответственность.

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