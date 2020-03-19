2020-03-19T09:57:41+03:00
Общество

Ситуация с коронавирусом на Урале: распространителям фейков грозит уголовная ответственность

Свердловский оперштаб выпустил официальное заявление-опровержение всех слухов
Мария Трапезникова
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Свердловский оперштаб выпустил официальное заявление-опровержение всех слуховСвердловский оперштаб выпустил официальное заявление-опровержение всех слуховФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Свердловский оперативный штаб по коронавирусу, который был создан накануне указом губернатора Куйвашева, предупредил тех, кто распространяет фейки в соцсетях и мессенджерах.

- Авторы таких рассылок, в частности, сообщают о якобы имеющихся планах по прекращению в России внутренних автомобильных, жд и авиасообщений, о скором введении полного карантина, и призывают жителей закупать впрок продукты питания, - отметили там. - Эта информация не соответствует действительности.

По данным министерства АПК и продовольственного рынка Урала, товарный рынок региона в настоящее время стабилен. Область полностью обеспечена продуктами. Так что паниковать и скупать в магазинах гречку и рис не стоит.

- Также распространяется информация о наличии случаев квартирных краж, которые совершают люди под предлогом проведения карантинных мероприятий в связи с ситуацией по коронавирусу, - добавили в оперштабе. - Эти данные также неверны.

Все обходы квартир могут совершаться только участковыми врачами и только в тех случаях, когда дом или подъезд многоквартирного дома находится под наблюдением медиков. В таких случаях, прежде чем пускать кого-то в свой дом, нужно уточнить у пришедшего его ФИО и связаться с поликлиникой по месту жительства.

В оперштабе еще раз напомнили, что всем, кто распространяет подобные фейки, грозит административная и уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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