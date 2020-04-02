2020-04-02T17:02:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Продление режима полной самоизоляции в Екатеринбурге до 30 апреля 2020 года: для чего продлили период самоизоляции

В Екатеринбурге и Свердловской области нерабочая неделя продлена на срок с 6 по 30 апреля 2020 года
Лев ИСТОМИН
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Самоизоляцию в Екатеринбурге и Свердловской области продлили еще на неделю с 6 по 12 апреля 2020 годаСамоизоляцию в Екатеринбурге и Свердловской области продлили еще на неделю с 6 по 12 апреля 2020 годаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В четверг, 2 апреля, президент России Владимир Путин обратился к нации. Глава государства объявил о продлении периода самоизоляции на 6 – 30 апреля 2020 года. Это связано с коронавирусной эпидемией, которая пока не идет на спад в России.

Продление нерабочей недели до конца апреля в Екатеринбурге и Свердловской области планируется по схеме нынешней недели:

1. Общественный транспорт в уральской столице будет работать по графику выходного дня: все маршруты будут функционировать, как и сейчас. Также принято решение не закрывать метро.

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2. В крупных торговых центрах продолжат работу продуктовые супермаркеты и магазины с товарами первой необходимости.

3. У школьников и студентов продолжатся каникулы.

Магазины, государственные и частные учреждения по-прежнему закрыты Фото: Алексей БУЛАТОВ

Магазины, государственные и частные учреждения по-прежнему закрытыФото: Алексей БУЛАТОВ

4. По-прежнему крайне нежелательно выходить из дома. Полиция уже начала реагировать на прогулки с детьми, выезжая на места для профилактических бесед. Есть и штрафы. Жилье можно покидать только для похода за продуктами, приобретением товаров первой необходимости, выгулом домашних питомцев на расстоянии 100 метров от подъезда, и выноса мусора на ближайшую контейнерную площадку.

5. По городу и области беспрепятственно можно передвигаться тем, кто продолжает работать с 6 по 12 апреля. При себе всем, кто покидает дом, нужно иметь паспорт, чтобы у силовиков не возникали вопросы.

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6. Врача в случае необходимости нужно вызывать на дом. Если острое состояние – вызывать бригаду скорой помощи.

7. В Екатеринбурге и Свердловской области по-прежнему не работают заведения и учреждения в сферах: спорта и физкультуры, торговли (за исключением указанных выше), культуры и досуга.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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