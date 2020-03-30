2020-03-30T11:12:52+03:00
Общество

Коронавирус в Екатеринбурге: заразившуюся пациентку перевели на искусственную вентиляцию легких

Трое из 24 пациентов с подтвержденным коронавирусом находятся в тяжелом состоянии
Данил СВЕЧКОВ
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Всего в Свердловской области COVID-19 подтвержден у 24 человек.Всего в Свердловской области COVID-19 подтвержден у 24 человек.Фото: Андрей АБРАМОВ
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Как сообщает региональный оперативный штаб по профилактике коронавирусной инфекции, в Свердловской области диагноз по-прежнему подтвержден лишь у 24 человек. Все пациенты находятся в 40-й больнице Екатеринбурга. При этом состояние троих медики оценивают, как тяжелое, а двоих - средней тяжести. Остальные в удовлетворительном состоянии.

- Наибольшие опасения нам внушает состояние одной больной, которая сейчас находится на искусственной вентиляции легких. У нее есть сопутствующие заболевания - говорит Павел Креков, заместитель губернатора Свердловской области.

Добавим, что в субботу из 40-й больницы также выписали первого пациента, излечившегося от коронавируса. Это женщина, недавно вернувшаяся из Европы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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