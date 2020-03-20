2020-03-20T17:09:13+03:00
Спорт

«Делай, как я и будешь здоров!»: свердловский министр спорта запустил флешмоб, помогающий от коронавируса

Леонид Рапопорт записал ролик, на котором он отжимается и жмет гантели [видео]
Евгений Стоянов
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Чиновник продемонстрировал упражнения, не отходя от рабочего места. Фото: скриншот видеоЧиновник продемонстрировал упражнения, не отходя от рабочего места. Фото: скриншот видео
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Свердловский министр физкультуры и спорта Леонид Рапопорт запустил в социальных сетях флешмоб под названием «спорт против коронавируса». Рапопорт призвал продолжать заниматься физкультурой даже в условиях коронавируса. Леонид Аронович заявил, что сам он занимается спортом даже на рабочем месте. В доказательство он записал видеоролик, опубликованный в Instagram министерства спорта Свердловской области.

- Коронавирус, говорите? Да, неприятно, да, приходится чем-то жертвовать, но не теряем оптимизм, чаще моем руки, и главное, ведём здоровый образ жизни! Я нахожу возможность для занятий физкультурой даже на рабочем месте! Присоединяйтесь все! Объявляю флешмоб: Спорт против коронавируса, спорт победит коронавирус, - заявил чиновник на кадрах видео.

Затем Леонид Аронович взял в руки гантели и несколько раз их поднял, а позже сделал 10 отжиманий.

- Делай, как я и будешь здоров, - подытожил региональный министр спорта.

Леонид Рапопорт запустил флеш-моб против коронавируса.Видео: Instagram министерства спорта Свердловской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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