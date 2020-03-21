Второго подозреваемого в убийстве екатеринбургского архитектора отправили в СИЗО

Второго подозреваемого в убийстве екатеринбургского архитектора Александра Кротова оставили в СИЗО до 20 апреля включительно. Суд над 33-летним местным жителем состоялся сегодня днем, сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области. Минувшим днем его задержали сотрудники полиции в районе Пионерский.

- Гражданин не имеет отношения к системе МЧС и ранее к уголовной ответственности не привлекался, - отметил пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых.

Первого подозреваемого также оставили в СИЗО до 20 апреляФото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, что первого подозреваемого в убийстве архитектора, Егора Торшина, также отправили в СИЗО до 20 апреля. Его удалось поймать практически сразу. Оказалось, что ранее он работал в сфере МЧС и даже получил грамоту за обеспечение противопожарной безопасности и медаль «За отличие в ликвидации чрезвычайных ситуаций». После смерти Александра Кротова, ему и его подельнику ужесточили статью.

Трагедия произошла в середине января этого года. Двое неизвестных набросились посреди улицы на известного архитектора и сильно того избили. Мужчину срочно госпитализировали в больницу с повреждением костей черепа в трех местах, а также грудной клетки. В начале февраля Кротов скончался в больнице.

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