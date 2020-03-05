2020-03-05T11:54:07+03:00
Происшествия

Виновнику в смерти екатеринбургского архитектора ужесточили статью

На Александра Кротова напали еще в середине января
Мария Трапезникова
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Фото: Александр Кротов в FacebookФото: Александр Кротов в Facebook
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Следователи ужесточили статью напавшему на екатеринбургского архитектора местному жителю. Несчастный случай произошел в середине января этого года – поздно вечером неизвестный набросился на Александра Кротова и сильно избил его, отчего пострадавшего срочно госпитализировали в больницу. Где он скончался в начале февраля.

Виновником в смерти архитектора оказался 33-летний местный житель, работающий монтажником вентиляционных систем на частном предприятии. Теперь его обвиняют по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего».

- Наказание за совершение этого особо тяжкого преступления предусмотрено вплоть до 15 лет лишения свободы, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области. – В ближайшее время органы СКР намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Также полицейские собираются выяснить местонахождение второго подозреваемого – и задерживать его.

ИСТОЧНИК KP.RU

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