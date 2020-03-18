2020-03-18T11:12:49+03:00
Происшествия

Следствие просит горожан помочь найти участника смертельной драки в Екатеринбурге

Двое мужчин у кафе избили известного архитектора
Лев ИСТОМИН
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Мужчина попал на камеры наблюдения. Фото: СУ СКР по Свердловской областиМужчина попал на камеры наблюдения. Фото: СУ СКР по Свердловской области
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Свердловский следственный комитет обратился к жителям Екатеринбурга с просьбой посодействовать в розыске одного из фигурантов уголовного дела, которое возбудили после группового избиения известного 67-летнего уральского архитектора Александра Кротова. Мужчина скончался от побоев утром 27 февраля в одной из городских больниц.

Инцидент произошел в ночь на 11 января 2020 года у дома № 137 по улице Малышева. Конфликт между Кротовым и двумя молодыми мужчинами начался в кафе «Аль-Шам» на Малышева, 130. Архитектор сделал посетителям замечание из-за их шумного поведения. Это не понравилось двум мужчинам, которые вышли из помещения вслед за Кротовым и напали на него. Потерпевший получил серьезные травмы.

Александр Кротов полтора месяца пролежал в больнице. Фото: Facebook

Александр Кротов полтора месяца пролежал в больнице. Фото: Facebook

- Один из соучастников этого особо тяжкого преступления не установлен. Приметы подозреваемого: на вид ему около 30 лет, славянской внешности, худощавого телосложения, волосы короткие, речь без дефектов, - рассказывают в СУ СКР по Свердловской области.

Информацию о подозреваемом можно передать следователю следственного отдела по Кировскому району Екатеринбурга областного СКР 8 912 692 08 87.

Мужчина получил травмы, оказавшиеся смертельными Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мужчина получил травмы, оказавшиеся смертельнымиФото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, что 5 марта суд отправил в СИЗО 33-летнего Егора Трошина, который также избивал Кротова. Ему предъявлено обвинение по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть потерпевшего. Раньше Трошин работал в структуре МЧС, но позже перешел на работу монтажником.

Суд по мере пресечения обвиняемому в гибели архитектора.Гособвинение просит заключить мужчину под стражуЕвгений Стоянов

Член Союза архитектора Владимир Брусницын, который хорошо знал Александра Кротова, заявил, что потерпевшему разбили череп и повредили грудную клетку. Также Брусницын выразил удивление, что сначала Трошина отправили под подписку о невыезде, и только после большого общественного резонанса определили в СИЗО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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