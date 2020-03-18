Следствие просит горожан помочь найти участника смертельной драки в Екатеринбурге
Свердловский следственный комитет обратился к жителям Екатеринбурга с просьбой посодействовать в розыске одного из фигурантов уголовного дела, которое возбудили после группового избиения известного 67-летнего уральского архитектора Александра Кротова. Мужчина скончался от побоев утром 27 февраля в одной из городских больниц.
Инцидент произошел в ночь на 11 января 2020 года у дома № 137 по улице Малышева. Конфликт между Кротовым и двумя молодыми мужчинами начался в кафе «Аль-Шам» на Малышева, 130. Архитектор сделал посетителям замечание из-за их шумного поведения. Это не понравилось двум мужчинам, которые вышли из помещения вслед за Кротовым и напали на него. Потерпевший получил серьезные травмы.
Александр Кротов полтора месяца пролежал в больнице. Фото: Facebook
- Один из соучастников этого особо тяжкого преступления не установлен. Приметы подозреваемого: на вид ему около 30 лет, славянской внешности, худощавого телосложения, волосы короткие, речь без дефектов, - рассказывают в СУ СКР по Свердловской области.
Информацию о подозреваемом можно передать следователю следственного отдела по Кировскому району Екатеринбурга областного СКР 8 912 692 08 87.
Мужчина получил травмы, оказавшиеся смертельнымиФото: Алексей БУЛАТОВ
Напомним, что 5 марта суд отправил в СИЗО 33-летнего Егора Трошина, который также избивал Кротова. Ему предъявлено обвинение по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть потерпевшего. Раньше Трошин работал в структуре МЧС, но позже перешел на работу монтажником.
Суд по мере пресечения обвиняемому в гибели архитектора.Гособвинение просит заключить мужчину под стражуЕвгений Стоянов
Член Союза архитектора Владимир Брусницын, который хорошо знал Александра Кротова, заявил, что потерпевшему разбили череп и повредили грудную клетку. Также Брусницын выразил удивление, что сначала Трошина отправили под подписку о невыезде, и только после большого общественного резонанса определили в СИЗО.
ИСТОЧНИК KP.RU