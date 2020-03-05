На Урале судят экс-сотрудника МЧС, которого обвиняют в гибели известного архитектора

В Кировском районном суде Екатеринбурга 5 марта выбрали меру пресечения для одного из двух обвиняемых в смерти 67-летнего архитектора Александра Кротова - 33-летнего Егора Трошина. До 20 апреля 2020 года его отправили в СИЗО.

Напомним, по версии следствия, нападение на мужчину произошло 11 января 2020 года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/764755" frameborder="0"></iframe> Суд по мере пресечения обвиняемому в гибели архитектора.Гособвинение просит заключить мужчину под стражуЕвгений Стоянов

- Нападение на пострадавшего было совершено двумя соучастниками в районе перекрестка улиц Гагарина и Малышева в Екатеринбурге. Утром 27 февраля, потерпевший скончался, - рассказывают в СКР.

Силовикам удалось установить одного из двух напавших на архитектора. Это екатеринбуржец, который работает монтажником систем вентиляции. Недавно ему предъявили обвинение по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего». Его «коллегу» сейчас ищет полиция.

После того, как обвиняемого 33-летнего Егора Торшина завели в зал, общаться с журналистами он не стал. Но на вопросы судьи Егор Трошин все-таки ответил. Он рассказал, что имеет высшее образование: окончил институт МЧС и какое-то время работал в этом ведомстве. Сейчас же он работает монтажником на предприятии «ВИЗ-автоматика».

У Трошина хорошая характеристикаФото: Алексей БУЛАТОВ

Адвокат Трошина попросил приобщить к делу его грамоты с места работы. Также к делу по просьбе юриста приобщили грамоту, выданную Трошину за обеспечение противопожарной безопасности, и медаль «За отличие в ликвидации чрезвычайных ситуаций».Никто из участников процесса не стал попросить удалить прессу из зала.

Из выступление следователя стало понятно, что Трошин отрицает, что совершил преступление в составе организованной группы, напомним, что именно так считает следствие. Кроме того, Трошин в ходе дачи показаний заявлял, что бил архитектура только руками.

Судья спросил следователя о том, что говорит Трошин по поводу второго мужчины, бившего пожилого архитектура. Представитель СК ответил, что Трошин назвал лишь имя мужчины, сказав, что это был его случайный знакомый. Однако, следствие считает, что это не так, поскольку силовикам известно, что Егор Кротов вместе выпивал с неизвестным мужчиной в кафе, а также ходил с ним курить.

Также следователь считает: если оставить Трошина на свободе, то он может что-либо сообщить своему подельнику. Затем судья зачитал краткую характеристику на Трошина из ГУ МЧС:

- Зарекомендовал себя с положительной стороны. Также награждён грамотой «За значительный вклад в воспитании подрастающего поколения», - прочитал судья.

Архитектор получил многочисленные травмыФото: Алексей БУЛАТОВ

Адвокат погибшего Кротова попросил допросить в качестве свидетеля Владимира Брусницына - члена Союза архитекторов. Его, в частности, спросили, как сообщество архитекторов отнеслось к тому, что до этого Егора Трошина оставили на свободе: под подпиской о невыезде.

- Я знал Кротова с 1970 года, мы вместе учились, и потом постоянно поддерживал отношения. Коллектив был, мягко говоря, удивлен, когда предыдущая мера пресечения (для обвиняемого. - Прим. Ред.) была в виде подписки о невыезде, - сказал архитектор.

Также он рассказал о травмах, которые получил погибший.

- Повреждения костей черепа в трех местах, повреждена грудная клетка, - уточнил Брусницын. - Он был интеллигент в полном смысле этого слова, какую бы должность не занимал. Никто никогда не видел его раздраженным или злым. И сегодня все эти слова звучали на похоронах. Я считаю, что человек, который позволил себя так вести с другим человеком, не заслуживает находиться на свободе, - подытожил Владимир Брусницын.

Адвокат семьи погибшего рассказал, что обвиняемый до сих пор не извинился перед родственниками погибшего архитектора.

- Сначала он предлагал в качестве компенсации 10 тысяч рублей, а потом 20 тысяч. Такая сумма фактически за убийство человека возмутила родственников Кротова, - отметил адвокат.

Владимир Брусницын рассказал о погибшемФото: Алексей БУЛАТОВ

Во время перерыва Владимир Брусницын показал журналистам фото престарелого архитектора из больницы.

- Этот след от ботинка оставался на протяжении всего времени, пока Саша лежал в больнице. Только на похоронах его немного подретушировали, - упавшим голосом сказал Владимир Брусницын.

Напомним, что после того, как личность Трошина была установлена, его оставили на свободе под подпиской о невыезде, хотя следователи настаивали на его заключение под стражу. После этого адвокат, защищающий интересы семьи архитектора Кротова, обжаловал решение в Свердловском областном суде, но его не изменили.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/764796" frameborder="0"></iframe> Обвиняемый отказался отвечать на вопросы журналистов.Егора Трошина отправили в СИЗО до 20 апреля 2020 годаЕвгений Стоянов

Ранее появилась информация о том, что Трошину и его неустановленному подельнику после ужесточения обвинения грозит до 15 лет лишения свободы.

Вернувшись из совещательной комнаты, судья постановил отправить Трошина под стражу по 20 апреля 2020 года.