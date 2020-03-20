2020-03-20T10:36:49+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге задержали второго подозреваемого в убийстве архитектора

Им оказался 33-летний нигде не работающий местный житель
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба СКР по Свердловской областиФото: пресс-служба СКР по Свердловской области
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В Екатеринбурге силовики задержали второго подозреваемого в убийстве архитектора Александра Кротова. Им оказался нигде не работающий 33-летний местный житель. Его поймали сотрудники полиции в микрорайоне Пионерский.

- Гражданин не имеет отношения к системе МЧС и ранее к уголовной ответственности не привлекался. Сыщики передали его нашим коллегам в районный СКР для производства с ним необходимых следственных действий, - отметил пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых.

Первого подозреваемого отправили в СИЗО до 20 апреля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первого подозреваемого отправили в СИЗО до 20 апреляФото: Алексей БУЛАТОВ

Первого подозреваемого, который работал монтажником вентиляционных систем на частном предприятии, поймали сразу. Ему после смерти архитектора Кротова ужесточили статью. Теперь его обвиняют по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего». В начале марта по решению суда Егора Торшина оставили в СИЗО до 20 апреля. Ранее он работал в сфере МЧС и даже получил грамоту за обеспечение противопожарной безопасности и медаль «За отличие в ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Напомним, трагедия произошла в середине января этого года – поздно вечером неизвестные набросились на Александра Кротова и сильно избили его, отчего пострадавшего срочно госпитализировали в больницу. У него диагностировали повреждения костей черепа в трех местах, а также грудной клетки. В начале февраля архитектор скончался в больнице.

Архитектору диагностировали повреждения костей черепа в трех местах, а также грудной клетки Фото: Евгений Стоянов

Архитектору диагностировали повреждения костей черепа в трех местах, а также грудной клеткиФото: Евгений Стоянов

- В ближайшее время следствие намерено предъявить второму подозреваемому обвинение и обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, - добавили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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