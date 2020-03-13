2020-03-13T09:34:03+03:00
Общество

Погром «Коммерсанта» и ЛГБТ-скандал в вузе: Екатеринбург дважды попал в доклад Госдепа США о нарушении прав человека

В нем публикуются самые громкие события за прошедший год, которые привлекли большое международное внимание
Мария Трапезникова
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Екатеринбург дважды попал в доклад Госдепа США о нарушении прав человекаЕкатеринбург дважды попал в доклад Госдепа США о нарушении прав человекаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Государственный департамент США накануне на своем официальном портале опубликовал подробный доклад о нарушении прав человека, которые произошли в крупных странах мира в прошлом году. В разделе про Россию оказался и Екатеринбург. Под внимание экспертов попали два громкий случая: ЛГБТ-скандал с ректором УрГЭУ и погром в редакции «Комммерсантъ-Урал».

Неприятный инцидент с журналистами, который произошел 1 апреля прошлого года, попал в графу «Свобода выражения, в том числе и для прессы» и подпункт «Насилие и притеснение». Напомним, ночью неизвестные ворвались в редакцию «Коммерсантъ-Урал», устроили там настоящий погром, забрали жесткие диски из компьютеров журналистов и оставили записку на столе главного редактора: «Сдохнешь, сявка». Подозреваемого нашли в тот же день – свою вину он отрицать не стал. Оказалось, что его нападение никак не было связано с журналисткой деятельностью «Коммерсанта» - мужчина просто был пьян и надеялся поживиться техникой.

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- Неизвестные лица обыскали офис газеты «Коммерсантъ» в Екатеринбурге, разбили компьютеры главного редактора и бухгалтера, забрали несколько жестких дисков и оставили на столе главного редактора газеты сообщение с угрозой расправы, - говорится в докладе Госдепартамента США. – Журналисты полагали, что нападение было связано с книгой, опубликованной при участии сотрудников газеты о местных преступных группировках.

Погром редакции произошел 1 апреля прошлого года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погром редакции произошел 1 апреля прошлого годаФото: Алексей БУЛАТОВ

Еще один громкий случай, который попал в доклад, - попытка исключения студента уральского вуза УрГЭУ за его подписки в соцсетях на ЛГБТ-сообщества. Напомним, молодой человек рассказал местными СМИ о том, что его действительно собирались отчислить именно за это. Позже выяснилось, что все соцсети студентов мониторятся и проверяются специальной «службой безопасности» вуза.

История размещена в графе «Акты насилия, дискриминации и других злоупотреблений, основанных на сексуальной ориентации и гендерной идентичности».

- Роман Краснов, проректор Уральского государственного экономического университета в Екатеринбурге, признался, что учреждение отслеживало аккаунты своих студентов в соцсетях, чтобы убедиться, что они демонстрируют «надлежащий моральный облик», который, как потом утверждали студенты, был нацелен, в основном, на ЛГБТИ-лиц, - говорится в докладе.

Инцидент с отчислением студента случился в сентябре прошлого года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Инцидент с отчислением студента случился в сентябре прошлого годаФото: Алексей БУЛАТОВ

Сам студент, который и рассказал о своей ситуации, пожелал остаться анонимным. Примерно в то же время ему предложила убежище международная программа Bridge Across the Ocean («Мост через океан»). Руководство пообещало организовать студенту все необходимое юридическое и экспертное сопровождение иммиграционного кейса на безвозмездной основе.

Отметим, что доклад Госдепартамента США о соблюдении прав человека публикуется ежегодно. И является самой читаемой (и самой цитируемой) публикацией департамента – каждый год число читателей увеличивается более чем на миллион человек каждый год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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