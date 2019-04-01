2019-04-01T21:52:23+03:00
Происшествия

«Искали оперативники и кинологи с собаками»: в Екатеринбурге задержали мужчину, устроившего погром в редакции «Коммерсанта»

Им оказался 46-летний безработный
Маргарита МАХОНИНА
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Преступнику грозит до пяти лет лишения свободыПреступнику грозит до пяти лет лишения свободыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Следователи из Екатеринбурга нашли человека, который устроил погром в редакции уральского «Коммерсанта» в ночь на 1 апреля 2019 года. 46-летнего безработного мужчину задержали у себя дома в тот же день – отрицать вину он не стал.

- Раскрытие преступления сразу под личный контроль взял врио начальника екатеринбургского гарнизона полиции полковник Андрей Швыдченко. По его указу на место преступления выехала следственно-оперативная группа и кинолог со служебной собакой. Они провели квартирный обход и изъяли съемки камер видеонаблюдения, - рассказал начальник пресс-службы областного главка Валерий Горелых. – Задержали преступника сотрудники уголовного розыска ОП №5 и городского УМВД.

Горелых отметил, что происшествие не связано с журналистской деятельностью газеты. По данным СК, мужчина проник в офис будучи пьяным. Он преследовал личные мотивы, которые носили бытовой характер.

Общий ущерб составил 70 тысяч рублей: мужчина вытащил жесткие диски из компьютеров директора и главного редактора издания. Против злоумышленника уже возбудили уголовное дело за умышленное повреждение имущества. Наказание по этой статье может достигать 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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