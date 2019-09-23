Студенту УрГЭУ, которого хотели отчислить из-за ЛГБТ-пабликов, предложили убежище в США

СЕГОДНЯ 11:37 2019-09-23T11:38:12+03:00

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Студенту УрГЭУ, которого недавно хотели отчислить из-за того, что тот состоял в ЛГБТ-пабликах, предложили политическое убежище в США. Помочь ему в этом готова программа Bridge Across the Ocean («Мост через океан»).

- Учитывая общий высокий фон гомофобных настроений в российском обществе и отсутствие адекватной защиты представителей ЛГБТ-сообщества в России, публичное развитие данной ситуации может быть опасным для студента, - говорится в официальном заявлении программы на их странице в Facebook. – Причем, вне зависимости от его принадлежности к гей-сообществу. При желании участника данных событий обратиться за получением политического убежища в США, руководство программы «Мост через океан» выражает готовность оказать все необходимое юридическое и экспертное сопровождение данного иммиграционного кейса на безвозмездной основе.

Программа готова оплатить все расходы на документыФото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, что громкий скандал, разлетевшийся по всем российским СМИ, произошел на прошлой неделе. Студент-первокурсник уральского ВУЗа УрГЭУ пожаловался в соцсетях на то, что его грозятся отчислить из-за подписок на ЛГБТ-сообщества. А руководство отметило, что в университете действительно есть «группа мониторинга», которая следит за студентами и их «виртуальными пристрастиями».

После того, как скандал вышел на федеральный уровень, руководство ВУЗа заявило, что не намерено вторгаться в личную жизнь студента и не станет его отчислять.

ИСТОЧНИК KP.RU