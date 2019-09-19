2019-09-19T19:29:14+03:00
Общество

«Мы мониторим их страницы»: студента, состоящего в группе ЛГБТ, не будут отчислять из уральского вуза

Руководство УрГЭУ следит за нравственным обликом учащихся
Лев ИСТОМИН
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В вузе мониторят страницы студентовВ вузе мониторят страницы студентовФото: Алексей БУЛАТОВ
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Студент-первокурсник Уральского государственного экономического университета пожаловался на перспективу отчисления из-за того, что состоит в группе ЛГБТ в одной из социальных сетей.

Якобы в вузе есть специальная «группа мониторинга», которая наблюдает за тем, как учащиеся ведут себя в интернете.

- Краснов (Роман Краснов - проректор вуза – прим.ред.) заявил, что я порочу имя института, что у меня розовый телефон и что наличие девушки, на его взгляд, не оправдание, и не доказывает, что я не гей, - пожаловался студент, слова которого приводит «ЕАН».

УрГЭУ - один из ведущих вузов Урала Фото: Алексей БУЛАТОВ

УрГЭУ - один из ведущих вузов УралаФото: Алексей БУЛАТОВ

ВИРТУАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИКА

Руководство университета подтвердило, что следит за моральным обликом студентов и их поведением в социальных сетях.

- В университете на системной основе ведется мониторинг социальных сетей, в том числе и публичных страниц студентов. Обращается внимание только на публичные страницы, где обозначается принадлежность студента к вузу, - заявил «Комсомолке» ректор университета Яков Силин.

По его словам, мониторниг ведется для предупреждения пропаганды среди студентов насилия, экстремизма, разжигания расовой и религиозной ненависти, суицидов, буллинга, запрещенных веществ.

Проверить страницу первокурсника предложили студенты вуза.

Ректор Яков Силин уверен, что опасные ситуации нужно предупреждать Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ректор Яков Силин уверен, что опасные ситуации нужно предупреждатьФото: Алексей БУЛАТОВ

- У студента УрГЭУ на личной странице в социальной сети действительно была размещена ссылка на ЛГБТ-сообщество, что является фактом публичной пропаганды. При личной встрече проректора Краснова и указанного студента последний подтвердил, что является подписчиком данной группы и состоит в данном сообществе, - рассказывает ректор.

По его словам, разговора об отчислении студента не было. Студенту сообщили, что руководство вуза не намерено вторгаться в его личную жизнь, но указали, что недопустима пропаганда нетрадиционных отношений и привязка этого к университету и всему студенчеству вуза. В настоящее время обучение студент продолжает обучение в УрГЭУ.

Учебный год в университете начался с неприятной ситуации Фото: Алексей БУЛАТОВ

Учебный год в университете начался с неприятной ситуацииФото: Алексей БУЛАТОВ

ВМЕШИВАТЬСЯ В ЧАСТНУЮ ЖИЗНЬ НЕЛЬЗЯ

В ситуацию вмешалась и свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова, по словам которой ситуация носит недопустимый характер.

Омбудсмен Татьяна Мерзлякова считает, что в личную жизнь вмешиваться нельзя Фото: Алексей БУЛАТОВ

Омбудсмен Татьяна Мерзлякова считает, что в личную жизнь вмешиваться нельзяФото: Алексей БУЛАТОВ

- Дискриминация – это не про уральцев. Я сейчас очень внимательно разбираюсь в этой ситуации, хочу поговорить и с руководством вуза, и со студентом, есть смысл обсудить это с советом ректоров вузов, работающих в Свердловской области. Потому что воспитательная работа – это одно, а частная жизнь человека – совершенно другое. И наш регион, который открыт для мирового сообщества и регулярно принимает масштабные международные мероприятия, в таких историях никогда не был замечен, не нужны они и в будущем, – сказала Татьяна Мерзлякова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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