2019-09-24T13:09:54+03:00
Общество

«Эти особенности - ваши, а не наши»: ректор уральского вуза, где притесняли студента-гея, выступил с обращением

Яков Силин призвал студентов получать профессию, а не пиарить гомосексуалистов
Лев ИСТОМИН
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В вузе нужно учиться, а не заниматься пропагандой. считает ректорВ вузе нужно учиться, а не заниматься пропагандой. считает ректорФото: Алексей БУЛАТОВ
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Ректор Уральского экономического университета Яков Силин выступил с открытым обращением к студентам и всем жителям Екатеринбурга.

В середине сентября один из первокурсников вуза пожаловался на притеснение со стороны руководства учебного учреждения из-за того, что состоит в группе ЛГБТ в одной из социальных сетей. Студент рассказал, что дело может закончиться отчислением.

В вузе сразу же подтвердили, что мониторят открытые страницы учащихся в социальных сетях с целью профилактики. Скандал в итоге дошел до Москвы. И вот, спустя несколько дней, свою позицию разъяснил ректор УрГЭУ. Приводим главные тезисы его выступления.

Видеообращение ректора УрГЭУ Якова Силина.Видеообращение ректора УрГЭУ Якова Силина

«Ничего сверхъестественного не происходит. Это обычная размеренная жизнь одного из лучших экономических университетов страны».

«Живя в реальном мире, мы вынуждены отслеживать события и мониторить социальные сети на системной основе. Это делается для того, чтобы уберечь студентов от влияния отрицательных течений, призывов к экстремизму, от пропаганды запрещенных веществ. Мониторинг социальных сетей мы проводим, чтобы увидеть интересы студентов и удовлетворить их».

«К нам поступила информация от студентов и от родителей в отношении одного из первокурсников. Он сирота, поступил по квоте на бюджет. Он в открытую, представляясь студентом нашего университета, продвигает одно из сообществ нетрадиционной сексуальной ориентации. Это недопустимо».

Яков Силин пояснил позицию руководства вуза Фото: Алексей БУЛАТОВ

Яков Силин пояснил позицию руководства вузаФото: Алексей БУЛАТОВ

«У каждого могут быть свои особенности и отклонения. Но это не означает, что надо их навязывать другим. Если у вас есть какие-то особенности – они ваши, а не наши. По этому поводу по моей просьбе состоялся разговор проректора со студентом».

«Притеснений в отношении студента не было и не будет. Просьба и требование одно: государство дало возможность учиться – получайте профессию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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